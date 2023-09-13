الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

استشارى أمراض القلب: أخبار الزلازل والوفيات خطر على الصحة

الزلازل
الزلازل

كشف الدكتور باسم ظريف، استشاري أمراض القلب ونائب مدير معهد القلب ورئيس قسم الأبحاث، أن الدولة أسهمت في عمل مراكز لعلاج جلطات القلب الحاد، و تم عمل قواعد إرشادية بشأن ارتفاع ضغط الدم في المستشفيات.

وقال “ظريف”، خلال لقائها ببرنامج “على مسئوليتي”، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، إنه يمكن إعادة المريض لحالته الطبيعية خلال الساعات الذهبية وهي الأوقات الأولى بعد الإصابة بالجلطات مباشرة. 

 الأخبار السلبية تضاعف الأمراض

وأكد خلال الحلقة أن سماع أخبار عن الوفيات وحدوث الزلازل والبراكين من العوامل المؤثرة على أمراض القلب، لأن الضغط النفسي العصبي يؤثر على الشخص، ويكون بمثابة القشة التي تقصم ظهر البعير، والشخص عندما يسمع أخبار سلبية تتضاعف الأمراض التي لديه مثل السكر والضغط.

استشاري أمراض القلب سماع أخبار الزلازل أمراض القلب يؤثر الوفيات

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