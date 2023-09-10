مدير مركز رصد الزلازل الأردنى: الهزات الارتدادية بالمغرب قد تستمر لشهور

تحدث مدير مركز رصد الزلازل بعمّان، محمود القريوتي، عن توابع زلزال المغرب ومدى خطورة الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن الهزات الارتدادية التي يتعرض لها المغرب مستمرة.

وقال "القريوتي"، في مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن هذه الهزات الارتدادية ربما تستمر لعدة أيام أو عدة أو أسابيع، ويمكن أكثر من ذلك لعدة شهور، لكن من الصعب جدًا التكهن هل تستمر على نفس الوتيرة أم لا.

محمود القريوتى: الهزات الارتدادية تكون أقل من الزلزال الرئيسى

وأضاف أن الهزات الارتدادية تكون أقل من الزلزال الرئيسي، موضحًا أن المرصد المغربي يقول إن وتيرة الهزات الارتدادية تقل تدريجيًا ولا تزداد.

وتابع: "لا يمكن توقع حدوث الزلزال لكن يمكن معرفة أين سيحدث"، مشيرًا إلى أنه لا توجد مؤشرات عن تعرض الدول القريبة جغرافيًا من المغرب لزلزال مدمر حتى الآن، والنشاط الزلزالي محصور في منطقة جبال الأطلس بالمغرب.