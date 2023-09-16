الصحة العالمية: انتشال 3958 جثة وتحديد هوياتهم في درنة.. و9 آلاف في عداد المفقودين

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، عن وصول 29 طنًا متريًا من الإمدادات الصحية إلى مدينة بنغازي الليبية قادمة من دبي في إطار ‏استجابة طارئة مكثفة للفيضانات غير المسبوقة في شرق ليبيا، في أعقاب العاصفة دانيال.

وأوضحت المنظمة في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، أن هذه المساعدات كافية للوصول إلى ما يقرب من 250,000 شخص، وتشمل الإمدادات الأدوية الأساسية ولوازم علاج الصدمات وجراحات الطوارئ والمعدات الطبية، كما توجد أكياس جثث للتنقل الآمن والكريم للمتوفى ودفنه.

وأضاف البيان: "لا يزال أكثر من 9000 شخص في درنة في عداد المفقودين، وتعمل الفرق التابعة لها مع وزارة الصحة الليبية لتعقب القتلى والمفقودين، وأنه تم حتى الآن انتشال 3958 جثة والتعرف على هوياتهم، وإصدار شهادات وفاتهم، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد، مع انتشال فرق البحث والإنقاذ المزيد من الجثث".

ونقل البيان عن الدكتور أحمد زويتن، ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا قوله: "إنها كارثة ذات أبعاد أسطورية" “نشعر بالحزن بسبب الخسارة الفادحة لآلاف الأرواح.. إن أفكارنا مع العائلات التي فقدت أحباءها، وكذلك مع جميع المجتمعات المتضررة، ونحن ملتزمون بتقديم الدعم اللازم لاستعادة الخدمات الصحية للسكان المتضررين في شرق ليبيا”.

الشحنة ستجدد أكثر من نصف المرافق الصحية

وأشار البيان، إلى أن شحنة اليوم ستساعد في تجديد الإمدادات في أكثر من نصف المرافق الصحية في المناطق المتضررة، والتي لا يعمل معظمها بسبب نقص الأدوية والمعدات الطبية.

ولفتت إلى أنه سيتم تقديم الإمدادات إلى المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية وستكون حاسمة في استعادة وظائفها.

ووفق البيان تعد شحنة الإمدادات التي وصلت اليوم هي ثاني عملية تسليم تقوم بها منظمة الصحة العالمية؛ حيث جاءت الدفعة الأولى المكونة من 29 طناً مترياً من الإمدادات الطبية العاجلة من مخزونات الطوارئ الموجودة لدى منظمة الصحة العالمية في ليبيا.

وكانت الأمطار الغزيرة الناجمة عن عاصفة البحر الأبيض المتوسط "دانيال" تسببت في حدوث فيضانات وسيول مميتة في شرقي ليبيا مطلع الأسبوع الماضي.

وغمرت الفيضانات سدين، مما أدى إلى تدفق المياه بارتفاع عدة أمتار عبر وسط درنة، مما أدى إلى تدمير أحياء بأكملها وجرف الناس إلى البحر.

وفي أخر بيان له، قال الهلال الأحمر الليبي، إن حصيلة قتلى فيضانات درنة ارتفع إلى أكثر من 11300 قتيل، فيما قال الصليب الأحمر الدولي، إن "هناك أكثر من 10 آلاف مفقود في درنة".

فيضانات ليبيا