السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الصليب الأحمر الليبى: الدفن العشوائى للجثث سيحدث خللًا فى البحث عن المفقودين

الصليب الأحمر في
الصليب الأحمر في ليبيا

كشف المتحدث باسم الصليب الأحمر في ليبيا بشير عمر، مصير آلاف الضحايا الذين لقوا حتفهم جراء الفيضانات التي ضربت البلاد.

وقال المتحدث باسم الصليب الأحمر الليبي في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إنه كانت هناك مخاطر من جثث الضحايا الذين لقوا حتفهم جرّاء الفيضانات، مضيفًا: "اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية أصدروا بيانًا أمس أكدوا خلاله أن الجثث الموجودة لا تشكل خطرًا صحيًا على السكان المدنيين الموجودين بالمنطقة، وأن عمليات الدفن الجماعي العشوائي ستحدث خللًا في ملف البحث عن المفقودين".

وأشار إلى أن عمليات الدفن العشوائية تعني أن أسر الأشخاص الذين فُقدوا خلال هذا الإعصار لن يتمكنوا من استعادة جثث أهلهم بعد انقضاء هذه الكارثة التي حدثت في ليبيا.

 

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