الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نائب وزير الصحة لشئون السكان: خلو الدولة المصرية من فيروس سى معجزة

الدكتور طارق توفيق
الدكتور طارق توفيق

قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان، إن خلو الدولة المصرية من فيروس سي معجزة تحسب لصالح القيادة السياسية، ولا يمكن نكران ذلك على الإطلاق، حيث أطلقت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حملة القضاء على فيروس سي بالمجان، فتحولت مصر إلى دولة خالية من هذا المرض بعد أن كانت في أولى المراتب العالمية.

 التعداد السكاني المرتفع

وأكد الدكتور طارق توفيق، خلال لقائه ببرنامج "بصراحة" مع الإعلامية رانيا هاشم، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الدولة المصرية شهدت قفزات كثيرة في قطاع التعليم وخاصة التعليم الفني، حيث تم بناء عدد كبير من مدارس التعليم الفني، مع إدخال عنصر التكنولوجيا في دراسة هذه المدارس لتواكب العصر ومتطلباته.

وأضاف في حديثه، أن الدولة قامت الكثير من الدراسات المعنية بالطرق العلمية الجيدة التي يمكن تطبيقها على أرض الواقع من أجل امتصاص هذه الزيادة السكانية المرتفعة.

 القضاء على العشوائيات

وتابع: "مصر خاضت شوطًا كبيرًا في القضاء على العشوائيات، حيث قامت الدولة ببناء الكثير من المدن السكنية الجديدة لنقل المواطنين إليها والبعد عن المناطق العشوائية، التي ظلوا بها لسنوات عمرهم".

طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان التعداد السكانى بصراحة الحياة

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