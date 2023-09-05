الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نائب وزير الصحة: الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية هدفها استثمار القوة البشرية

طارق توفيق
طارق توفيق

قال طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان، إن ملف السكان في مصر من المتوقع أن تدخل عليه بعض المتغيرات، أي أنه يمكن القول إنه يوجد أبعاد وتدخلات جديدة، وتغيرات في التركيبة السكانية في مصر تستدعي التدخل والتغير من جديد فيما يتعلق بهذا الملف، خاصة في ضوء شرائح السكان المتعددة.

التعداد السكاني المرتفع 

وأكد طارق توفيق، خلال لقائه ببرنامج “الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن التطوير الكبير في منظومة الصحة في السنوات الأخيرة، أدى إلى زيادة العمر الافتراضي لكبار السن، حيث إن 5% من السكان فوق الـ 64 عاما، ولهذا تحرص مصر الفترة المقبلة على الاستفادة من فئة الشباب وكبار السن قدر المستطاع.

وأضاف في حديثه، أن الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية لها الكثير من الأهداف التي يتمثل بعضها في استثمار القوة البشرية، رفع المستوى المعيشي لهذه الشرائح المتواجدة بالفعل في حال حدث تراجع في مؤشر المواليد.

وتابع: "نمو الثقافة المجتمعية هو واحد من الأمور التي يجب العمل عليها من أجل خفض الإنجاب، خاصة وأن مصر تنظر للعديد من التجارب الناجحة في ملف الزيادة السكانية، حيث يمكن القول إن عدد كبير من الدول العالمية افتتحت هذا الملف مع مصر ولكن أغلقته بعدما حققت نجاح فيه مثل تركيا، إندونيسيا".

التجارب العالمية الناجحة 

واستطرد: "الصين وضعت قوانين لضبط الإنجاب، ولكن التركيبة الديموغرافية اختلفت، إذ أن الذكور أصبحت أعلى كثيرا من الإناث، في حين دول أخرى تعاني أن الآباء يفضل الأولاد عن البنات، ومن ثم يزيد من احتمالية الإجهاض وخاصة في أوروبا".

طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان الحياة اليوم الحياة

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