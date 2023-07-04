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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"عبدالغفار": 19 ألف مواطن استفادوا من "100 يوم صحة" بالفيوم

وزير الصحة
وزير الصحة

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، فعاليات مبادرة «100 يوم صحة» بقرية سنهور القبلية التابعة لمركز سنورس، لمتابعة أعمال الحملة، والتأكد من تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية على الوجه الأكمل.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الرعاية العلاجية بالوزارة، والدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، والدكتور وائل عبدالرازق، رئيس قطاع الرعاية الأساسية، والدكتور محمد الغباشي، مدير إدارة القوافل الطبية بوزارة الصحة، والدكتور محمد نادي، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي بالوزارة، والدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

تفقد العيادات المتنقلة لوسائل تنظيم الأسرة

وتفقد وزير الصحة، ومحافظ الفيوم، العيادات المتنقلة لوسائل تنظيم الأسرة، والأطفال، والجراحة العامة، والمبادرات، والتوعية والتثقيف الصحي، واطمأن الوزير، والمحافظ، على تواجد الفرق الطبية، وتوافر كافة الأدوات والمستلزمات الطبية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين المترددين على الحملة، وتابع وزير الصحة، معدلات التردد على العيادات التخصصية، وعيادات خدمات تنظيم الأسرة، مؤكداً دورها الهام في توفير حياة صحية آمنة للمرأة المصرية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن إجمالي المنتفعين بالخدمات الطبية للحملة بالمحافظة بلغ 18 ألفًا و829 ساكنًا، من القرى والمناطق المجاورة لقرية سنهور، مشيرًا إلى أهمية المقر الخاص بالحملة، نظرًا لموقعه الجغرافي الذي يخدم عددًا كبيرًا من السكان، حيث وجه بضرورة إعداد تقرير دوري وعرضه عليه مباشرة بشكل يومي، للمتابعة وتقييم الأداء.

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