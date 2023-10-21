متى تظهر نتيجة الكشف الطبى لسيارات المعاقين؟

"متى تظهر نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين؟".. من أكثر الأسئلة التي عليها يزداد البحث عليها عبر الإنترنت، حيث يكون السؤال الذي يدور في أذهان الكثير من ذوي الهمم، وأيضًا عن خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين من أجل تخصيص سيارة تتناسب مع الاحتياجات والظروف الخاصة به.

متى تظهر نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين؟

وفي هذا الإطار، نجيب على سؤال: متى تظهر نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين؟، وتأتي الإجابة بأن النتيجة تتراوح مدة ظهور نتيجة الكشف الطبي ما بين 10 إلى 14 يومًا.

خطوات التعرف على نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي 2023

وفي هذا السياق، حددت الوزارة خطوات لمعرفة نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي، وهي كما يلي:

الخطوة الأولى: تسجيل الدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة التابع لوزارة الصحة والسكان.

الخطوة الثانية: الضغط على أيقونة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الصفحة الرئيسية بالموقع.

الخطوة الثالثة: اختيار أيقونة نتيجة التقارير الطبية من الخيارات المتاحة في الصفحة.

الخطوة الرابعة: إدخال جميع البيانات المطلوبة الخاصة بالمواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن أبرزها الرقم القومي وكلمة السر.

الخطوة الخامسة: الضغط على زر الاستعلام.

الخطوة السادسة: تظهر أمامك النتيجة النهائية.

شروط الحصول علي سيارات المعاقين 2023

وفي هذا الصدد، كشفت وزارة الصحة والسكان، بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في الشخص الذي يرغب في الحصول على السيارة وهي كالتالي:

الشرط الأول: أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

الشرط الثاني: لا يقل سن المتقدم عن 18 سنة.

الشرط الثالث: تسجيل السيارة باسم صاحب الإعاقة المستفيد.

الشرط الرابع: أن تكون السيارة مجهزة طبقًا للقانون الصادر من القومسيون الطبي.

الشرط الخامس: اجتياز مرحلة الكشف الطبي.

الأوراق المطلوبة للحصول على سيارة المعاقين 2023

وفي هذا الجانب، نعرض لكم الأوراق المطلوبة للحصول على سيارة المعاقين 2023، وهي كما يلي:

1- صورة من بطاقة الرقم القومي.

2- تقديم تقرير الشئون الاجتماعية، والذي يشمل قدرة المواطن المالية للإنفاق على السيارة.

3- صورة من بطاقة الخدمات المتكاملة.

4- تقرير من المجلس الأعلى للإعاقة مذكور فيه نسبة الإعاقة.

5- تقارير طبية تحدد نوع ونسبة الإعاقة.

6- تقديم رخصة القيادة.