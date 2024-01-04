الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

فعال.. رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

الرقم القومي
الرقم القومي

يقدم كارت الخدمات المتكاملة  لحامليه من ذوي الاحتياجات الخاصة العديد من الامتيازات التي وفرها لهم وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2018 والذي يأتي ضمن بنوده ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على حياة كريمة، حيث يزداد التساؤل عن رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي عبر جوجل.

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

ويوفر كارت الخدمات المتكاملة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل والترويح، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول علي المعلومات وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة. 

وننشر في التقرير التالي رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من وزارة التضامن الاجتماعي المسؤول الرسمي عن هذا البرنامج الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة. 

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 

يمكن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي الموجود في هذا الرابط من هنا.

ثم كتابة الرقم القومي والضغط على كلمة بحث كي تظهرنتيجة الاوراق التي تقدمت بها لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة، خاصة بعد إجراء الكشف الطبي المطلوب لتحديد نوع الاعاقة ودرجتها ويتم استخراج الكارت بناء على ذلك. 

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي.. ومميزات الكارت

خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وموعد ظهور النتيجة

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

جاء كارت الخدمات المتكاملة للتيسير على الاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة الكثير من الخدمات التي يحتاجونها:

  • الخصومات في وسائل النقل والمواصلات العامة منها على  سبيل المثال أن تذكرة المترو لذوي الهمم تبلغ قيمتها 50 قرش فقط.
  • كذلك إمكانية دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانا بكارت الخدمات المتكاملة فقط، الإعفاء من الضرائب وامكانية الحصول على سيارة خاصة كذلك معفاة من الضرائب والجمارك، وكذلك الحصول على  الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.
  • الحصول على سكن حكومي مناسب وتوفير فرصة 5% من التعيين في الجهات الحكومية والوظائف المتاحة.
  • امكانية  الجمع بين معاشين والدمج في المدارس بالنسبة للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك الحال بالنسبة للمعاهد والجامعات، وكذلك امكانية الكشف المجاني في المستشفيات الحكومية في مختلف محافظات الجمهورية.
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بطاقة الخدمات المتكاملة.. خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2024

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رابط الاستعلام عن نتيجة كشف سيارات المعاقين 2023/2024

كارت الخدمات المتكاملة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة مميزات كارت الخدمات المتكاملة الخدمات وزارة التضامن الاجتماعي

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