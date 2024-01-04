فعال.. رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

يقدم كارت الخدمات المتكاملة لحامليه من ذوي الاحتياجات الخاصة العديد من الامتيازات التي وفرها لهم وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2018 والذي يأتي ضمن بنوده ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على حياة كريمة، حيث يزداد التساؤل عن رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي عبر جوجل.

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

ويوفر كارت الخدمات المتكاملة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل والترويح، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول علي المعلومات وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.

وننشر في التقرير التالي رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من وزارة التضامن الاجتماعي المسؤول الرسمي عن هذا البرنامج الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

يمكن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي الموجود في هذا الرابط من هنا.

ثم كتابة الرقم القومي والضغط على كلمة بحث كي تظهرنتيجة الاوراق التي تقدمت بها لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة، خاصة بعد إجراء الكشف الطبي المطلوب لتحديد نوع الاعاقة ودرجتها ويتم استخراج الكارت بناء على ذلك.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

جاء كارت الخدمات المتكاملة للتيسير على الاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة الكثير من الخدمات التي يحتاجونها: