بطاقة الخدمات المتكاملة.. خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2024

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين من أكثر الموضوعات بحثًا في الساعات الأخيرة لرغبة أصحاب الهمم في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثالثة، وقد تساءل العديد من المواطنين عن الخطوات اللازمة للاستعلام عن نتيجة الفحص الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لعام 2024، التي تُمنحها الدولة لبعض المواطنين بهدف توفير حياة كريمة لهم.

الكشف الطبي للمعاقين 2024

ترصد "الدستور" من خلال هذا التقرير بتوضيح كيفية الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقات بسهولة وسرعة، دون بذل مجهود كبير.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2024

الآن يمكن للأفراد ذوي الإعاقة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي الخاص بهم لعام 2024 والحصول على كارت الخدمات المتكاملة باستخدام رقم الرقم القومي، يمكن القيام بذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمجالس الطبية المتخصصة واتباع الخطوات التالية:

بداية، قم بالدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة من هنـــــــــــــــــا.

ثم اختر قسم "أخبارنا".

بعد ذلك، اضغط على أيقونة "الكشف الطبي لطالبي بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة".

ومن ثم، انقر على رابط الموقع الإلكتروني لـ "الكشف الطبي للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة".

بعد ذلك، اختر "الاستعلام" وسجل الرقم القومي الخاص بك.

وأخيرًا، اضغط على كلمة "بحث" لتظهر أمامك نتيجة الكشف الطبي للحصول على الخدمات المتكاملة.

مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

بطاقة الخدمات المتكاملة تقدم العديد من المزايا لأصحاب الهمم، منها:

- تخفيضات على جميع وسائل النقل والمواصلات العامة.

- فرصة التعيين في جميع المؤسسات والشركات الحكومية بنسبة 5%.

- الدمج في المدارس والجامعات.

- الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات.

- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

- حصول على سكن حكومي بدون مقابل.

- الكشف المجاني في مستشفيات الدولة.

- إمكانية استلام معاشين.

خطوات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

بإمكانك الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة أو كارت الخدمات المتكاملة من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولًا: يجب حجز موعد للحصول على كشف طبي عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي من هنـــــا.

ثانيًا: بعد الحجز، يجب التوجه إلى أقرب مكتب تأهيل وإحضار المستندات المطلوبة وهي:

1- صورة البطاقة الشخصية أو جواز السفر.

2- أصل شهادة الميلاد أو أصل بطاقة الرقم القومي.

3- تقرير طبي معتمد من أحد المستشفيات الحكومية أو الخاصة.

ثالثًا: التقييم الطبي من قبل المجالس الطبية المتخصصة.

رابعًا: في حالة ثبوت الإعاقة، سيتم استلام بطاقة الخدمات المتكاملة أو كارت الخدمات المتكاملة في غضون أسبوعين.

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