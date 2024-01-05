الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

 نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبى للمعاقين للحصول على كارت الخدمات  المتكاملة يرجى اتباع التالى :

تسجيل صاحب الطلب  الدخول إلى الموقع الخاص بالمجالس الطبية المتخصصة التابع لوزارة الصحة والسكان من خلال الضغط على هذا الرابط

http://www.smcegy.com/site/Services/Default.aspx

فعال.. رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

الضغط على أيقونة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الصفحة الرئيسية بالموقع

اختيار أيقونة نتيجة التقارير الطبية من الخيارات المتاحة في الصفحة.

إدخال جميع البيانات المطلوبة الخاصة بصاحب الطلب أو المستعلم وهي (الرقم القومي، كلمة السر).

 النقر على زر الاستعلام.

تظهر النتيجة النهائية  لحالة الطلب. 

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

حددت وزارة الصحة والسكان عدة مستندات لحصول المواطن من ذوي الإعاقة على كارت الخدمات المتكاملة وهي كالتالي:

صورة بطاقة الرقم القومي وأصلها.

عدد 3 صور شخصية مقاس 4 × 6 بخلفية بيضاء.

شهادة ميلاد ميكنة.

التقرير الطبي الذي يتم إرساله إلكترونيا من وزارة الصحة لوزارة التضامن.

مميزات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة 

 

كارت الخدمات المتكاملة يمنح لصاحبه عدة مميزات وهي كالتالي:

تمكن بطاقة الخدمات المتكاملة صاحبها من الجمع بين معاشين.

يستطيع حامل بطاقة الخدمات المتكاملة الدمج في المدارس والجامعات.

يعفي صاحب بطاقة الخدمات المتكاملة من الضرائب والرسوم الجمركية علي السيارات.

يعفى حامل بطاقة الخدمات المتكاملة من الضرائب.

يحصل الشخص الذي لديه بطاقة الخدمات المتكاملة علي سكن من الحكومة مصمم خصيصًا ليناسب وضعه.

الإعفاء الجمركي علي الأجهزة التعويضية لحامل بطاقة الخدمات المتكاملة.

تخفيض أسعار وسائل النقل والمواصلات لصاحب بطاقة الخدمات المتكاملة.

توفر بطاقة الخدمات المتكاملة لصاحبها خدمة الكشف المجاني في المستشفيات.

دخول حاملي بطاقة الخدمات المتكاملة جميع المتاحف والمناطق الإثرية بالمجان.

تحقق بطاقات الخدمات المتكاملة خصومات وتخفيضات علي اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية

تسهل بطاقة الخدمات الإلكترونية علي صاحبها التعامل في جميع الجهات باعتبارها إثبات على أنه من ذوي القدرات الخاصة.

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