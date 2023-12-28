الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

هل هلاله| موعد شهر رمضان 2024 وتاريخ إجازة عيد الفطر 1445 في مصر

شهر رمضان
شهر رمضان

يتساءل قطاع كبير من المسلمين عن موعد شهر رمضان 2024 لما له من فضل عظيم، وهو أحد الأشهر الحرم، والشهر الذي نزل فيه القرآن الكريم على النبي محمد (ص) ومن فضائل شهر رمضان الكريم تفتح أبواب الجنة فيه، إغلاق أبواب النيران، وتسلسل الشياطين فيه وتغليق مردتها وتعتق الله فيه عباده من النار.

موعد شهر رمضان 2024 

وأعلن معهد البحوث الفلكية أنه في 2024، سيبدأ شهر رمضان يوم الإثنين 11 مارس وهو شهر مقدس لدى المسلمين في جميع أنحاء العالم، وأشارت إلى أنه شهر يستمر شهر رمضان لمدة 30 يومًا، مما يعني أن هناك 72 يومًا تبقى على بداية الصيام في ذلك العام.

موعد عيد الفطر المبارك 2024

ووفقًا للحسابات الفلكية التي أجراها خبراء المعهد القومي للبحوث الفلكية بمدينة حلوان، من المفترض أن يوافق عيد الفطر  لعام 2024 يوم الثلاثاء الموافق 9 إبريل، ومن المفترض أن يحصل العاملون في القطاع العام والدولة على إجازة مدفوعة من يوم 9 إبريل إلى 12 إبريل 2024، حيث يتاح لهم الاستمتاع بوقتهم مع الأهل والأصدقاء.

رسائل التهنئة بمناسبة شهر رمضان 2024 

  • اللهم لا تجعل رمضان يمر علينا إلا وقد أصلحت فساد قلوبنا وسترت عيوبنا وجبرت نواقصنا.
  • اسأل الله أن يبارك لكم في شهر الطاعات والرحمات وأن يرزقكم فيه الدرجات وأن يختم لكم فيه بالصالحات.
  • اللهم بلغنا شهر رمضان المبارك، وأجعل هذا الشهر الكريم فاتحة خير وبركات على الأمة الإسلامية جميعًا.
  • اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، واجعلنا من المغفورين ذنوبهم في شهر رمضان المبارك يا أرحم الراحمين.
  • أسأل الله العظيم أن يعيننا على صيام شهر رمضان المبارك والقيام والأكثار من الطاعات في هذا الشهر الكريم.
  • كل عام وأنتم بخير بمناسبة قدوم شهر الخير والبركات، وأسأل الله أن يبلغنا شهر رمضان سنوات عديدة.

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دعاء استقبال هلال شهر رمضان 2024 

تستطلع دار الإفتاء عن هلال أول أيام شهر رمضان 2024، في الليلة التاسعة والعشرين من شهر شعبان ومن المحبب ترديد دعاء رؤية هلال شهر رمضان 2024 في هذه اللحظات  وهو كالتالي:

  •   " اللهم أَهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والسكينة والعافية والرزق الحسن".
  • اللهم أهله علينا بالآمن والإيمان والسلامة والإسلام والمسارعة على ما تحب وترضى والعافية المجللة والرزق الواسع ودفع الأسقام اللهم ارزقني صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه اللهم سلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا.
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