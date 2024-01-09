الدولار والريال السعودي.. تحديث أسعار العملات اليوم في مصر 2024
اسعار العملات في مصر من الموضوعات المهمة خاصة للمصريين العاملين في الخارج ويسعون لإرسال التحويلات المالية لاسرهم وكذلك الحال بالنسبة للمواطنين الذين يستعدون لأداء فريضة العمرة خلال الاشهر الهجرية القادمة بداية من شهر رجب وشعبان ورمضان ثم موسم الحج.
ننشر في التقرير التالي تحديث اسعار العملات اليوم في مصر 2024 في البنوك المصرية والأجنبية وفق معاملات البنك المركزي المصري.
سعر الدولار اليوم في مصر
استقر سعر الدولار الأمريكى في معاملات البنك المركزي المصري اليوم عند
30.8272 جنيه للشراء
30.9586 جنيه للبيع
سعر الدولار الأمريكى اليوم في البنك الأهلي المصري
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار الأمريكى اليوم في بنك مصر
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار الأمريكى اليوم في بنك الإسكندرية
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
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سعر الدولار اليوم الثلاثاء في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات
سعر الريال السعودي اليوم في مصر
استقر سعر الريال السعودى في معاملات البنك المركزي المصري عند
8.2199 جنيه للشراء
8.2554 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية
8.21 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
اسعار العملات اليوم
يورو
33.7187 جنيه للشراء
33.8749 جنيه للبيع
جنيــه إسترليـنى
39.1412 جنيه للشراء
39.3298 جنيه للبيع
دولار كنـدى
23.0174 جنيه للشراء
23.1276 جنيه للبيع
كرون دانمركى
4.5198 جنيه للشراء
4.5398 جنيه للبيع
كرون نرويجى
2.9653 جنيه للشراء
2.9788 جنيه للبيع
كرون ســويدى
2.9952 جنيه للشراء
3.0088 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
36.2034 جنيه للشراء
36.3748 جنيه للبيع
100 ين يابانى
21.3174 جنيه للشراء
21.4128 جنيه للبيع
دينــار كويتى
100.2476 جنيه للشراء
100.7078 جنيه للبيع
درهم اماراتى
8.3922 جنيه للشراء
8.4305 جنيه للبيع
دولار اســـترالى
20.6018 جنيه للشراء
20.6927 جنيه للبيع
دينــار البحــرين
81.7631 جنيه للشراء
82.1204 جنيه للبيع
ريـــال عمـــانى
80.0705 جنيه للشراء
80.6213 جنيه للبيع
ريـــال قطــــرى
8.4562 جنيه للشراء
8.4969 جنيه للبيع
دينـار اردنـى
43.4185 جنيه للشراء
43.6774 جنيه للبيع
يوان صينى
4.3041 جنيه للشراء
4.3227 جنيه للبيع