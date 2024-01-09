الدولار والريال السعودي.. تحديث أسعار العملات اليوم في مصر 2024 

اسعار العملات في مصر من الموضوعات المهمة خاصة للمصريين العاملين في الخارج ويسعون لإرسال التحويلات المالية لاسرهم وكذلك الحال بالنسبة للمواطنين الذين يستعدون لأداء فريضة العمرة خلال الاشهر الهجرية القادمة بداية من شهر رجب وشعبان ورمضان ثم موسم الحج.



ننشر في التقرير التالي تحديث اسعار العملات اليوم في مصر 2024 في البنوك المصرية والأجنبية وفق معاملات البنك المركزي المصري.



سعر الدولار اليوم في مصر



استقر سعر الدولار الأمريكى في معاملات البنك المركزي المصري اليوم عند

30.8272 جنيه للشراء

30.9586 جنيه للبيع

سعر الدولار الأمريكى اليوم في البنك الأهلي المصري

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار الأمريكى اليوم في بنك مصر

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع



سعر الدولار الأمريكى اليوم في بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



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سعر الريال السعودي اليوم في مصر



استقر سعر الريال السعودى في معاملات البنك المركزي المصري عند

8.2199 جنيه للشراء

8.2554 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

8.21 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع







اسعار العملات اليوم



يورو

33.7187 جنيه للشراء

33.8749 جنيه للبيع

جنيــه إسترليـنى

39.1412 جنيه للشراء

39.3298 جنيه للبيع

دولار كنـدى

23.0174 جنيه للشراء

23.1276 جنيه للبيع

كرون دانمركى

4.5198 جنيه للشراء

4.5398 جنيه للبيع

كرون نرويجى

2.9653 جنيه للشراء

2.9788 جنيه للبيع

كرون ســويدى

2.9952 جنيه للشراء

3.0088 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

36.2034 جنيه للشراء

36.3748 جنيه للبيع

100 ين يابانى

21.3174 جنيه للشراء

21.4128 جنيه للبيع



دينــار كويتى

100.2476 جنيه للشراء

100.7078 جنيه للبيع

درهم اماراتى

8.3922 جنيه للشراء

8.4305 جنيه للبيع

دولار اســـترالى

20.6018 جنيه للشراء

20.6927 جنيه للبيع

دينــار البحــرين

81.7631 جنيه للشراء

82.1204 جنيه للبيع

ريـــال عمـــانى

80.0705 جنيه للشراء

80.6213 جنيه للبيع

ريـــال قطــــرى

8.4562 جنيه للشراء

8.4969 جنيه للبيع

دينـار اردنـى

43.4185 جنيه للشراء

43.6774 جنيه للبيع

يوان صينى

4.3041 جنيه للشراء

4.3227 جنيه للبيع

