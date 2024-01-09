الثلاثاء 09 يناير 2024
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اقتصاد

الدولار والريال السعودي.. تحديث أسعار العملات اليوم في مصر 2024 

جريدة الدستور

اسعار العملات في مصر من الموضوعات المهمة خاصة للمصريين العاملين في الخارج ويسعون لإرسال التحويلات المالية  لاسرهم وكذلك الحال بالنسبة للمواطنين الذين يستعدون لأداء فريضة العمرة خلال الاشهر الهجرية القادمة بداية من شهر رجب وشعبان ورمضان ثم موسم الحج.
 

ننشر في التقرير التالي تحديث اسعار العملات اليوم في مصر 2024 في البنوك المصرية والأجنبية وفق معاملات البنك المركزي المصري.
 

سعر الدولار  اليوم في مصر 
 

استقر سعر الدولار الأمريكى في معاملات البنك المركزي المصري اليوم عند 

30.8272 جنيه للشراء 
30.9586 جنيه للبيع 

سعر  الدولار الأمريكى اليوم في البنك الأهلي المصري

  30.75 جنيه للشراء 
30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار الأمريكى اليوم  في  بنك مصر
30.75 جنيه للشراء 
30.85 جنيه للبيع
 

سعر الدولار الأمريكى اليوم في بنك الإسكندرية
30.85 جنيه للشراء 
30.95 جنيه للبيع
 

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سعر الدولار اليوم الثلاثاء في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات

 

سعر الريال السعودي اليوم في مصر  
 

استقر سعر الريال السعودى في معاملات البنك المركزي المصري عند 

8.2199 جنيه للشراء 
8.2554 جنيه للبيع 

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

8.19  جنيه للشراء 
8.22  جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي  اليوم في بنك مصر   

8.19 جنيه للشراء 
8.22 جنيه للبيع
 
 سعر  الريال السعودي  اليوم في بنك الإسكندرية 

8.21  جنيه للشراء 
8.25  جنيه للبيع
 

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

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اسعار العملات اليوم 
 

يورو
33.7187 جنيه للشراء 
33.8749 جنيه للبيع 

جنيــه إسترليـنى
39.1412 جنيه للشراء 
39.3298 جنيه للبيع 

دولار كنـدى 
23.0174 جنيه للشراء 
23.1276 جنيه للبيع 

كرون دانمركى
4.5198 جنيه للشراء 
4.5398 جنيه للبيع 

كرون نرويجى
2.9653 جنيه للشراء 
2.9788 جنيه للبيع 

كرون ســويدى
2.9952 جنيه للشراء 
3.0088 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى
36.2034 جنيه للشراء 
36.3748 جنيه للبيع 

100 ين يابانى
21.3174 جنيه للشراء 
21.4128 جنيه للبيع 
 

دينــار كويتى
100.2476 جنيه للشراء 
100.7078 جنيه للبيع 

درهم اماراتى 
8.3922 جنيه للشراء 
8.4305 جنيه للبيع 

دولار اســـترالى
20.6018 جنيه للشراء 
20.6927 جنيه للبيع 

دينــار البحــرين
81.7631 جنيه للشراء 
82.1204 جنيه للبيع 

ريـــال عمـــانى
80.0705 جنيه للشراء 
80.6213 جنيه للبيع 

ريـــال قطــــرى 
8.4562 جنيه للشراء 
8.4969 جنيه للبيع 

دينـار اردنـى 
43.4185 جنيه للشراء 
43.6774 جنيه للبيع 

يوان صينى
4.3041 جنيه للشراء 
4.3227 جنيه للبيع 
 

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