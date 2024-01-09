الثلاثاء 09 يناير 2024
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مصر

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء بالبنوك المصرية، فيما ارتفعت أسعار اليورو والإسترليني.


وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع..وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه فى بداية تعاملات اليوم الإثنين

 

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استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه فى بداية تعاملات اليوم الخميس

 

متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 


وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.


وبالنسبة للعملات الرئيسية سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" ارتفاعا ما بين 5 - 7 قروش للشراء والبيع في البنوك المصرية، ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 33.67 جنيه للشراء و33.53 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.77 جنيه للشراء و33.94 جنيه للبيع.


وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 33.71 جنيه للشراء و33.87 جنيه للبيع.


كما سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعا ما بين 20 - 22 قرشا للشراء والبيع في بداية تعاملاته بالبنوك المصرية، ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الإسترليني 39.17 جنيه للشراء و39.37 جنيه للبيع..وفي البنك التجاري الدولي سجل 39.29 جنيه للشراء و39.50 جنيه للبيع.


وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 38.14 جنيه للشراء و39.32 جنيه للبيع.


وبالنسبة للعملات العربية..سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 99.47 جنيه للشراء و100.41 جنيه للبيع وفقا للبنك الأهلي.

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