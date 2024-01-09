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مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 9 /1 /2024

الدولار
الدولار

مع اقتراب موعد سفر الكثير إلى خارج مصر يحرصوا على معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 9 /1 /2024 عبر جوجل، في التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، مسجلا في البنك الأهلي المصرى، وفي بنك مصر بلغ سعره 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، بينما متوسط سعر الصرف بالبنك المركزى المصرى وصل 30.84 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 9 /1 /2024

ويقدم "الدستور" بهذا التقرير خدمات سعر الدولار اليوم بمصر 2023، وأسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وستشمل تحديثا فوريًا للأسعار بحال تغيرها.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

30.84 جنيه للشراء.

30.93 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم البنك الأهلى المصرى

30.75  جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

 

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سعر الدولار اليوم بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

30.90 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه فى بداية تعاملات اليوم الإثنين

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أسعار العملات في مصر اليوم

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، تستعرض أسعار العملات اليوم مقابل سعر الجنيه المصري اليوم، والتي قد جاءت كالتالي:

  • سعر الدولار اليوم

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

  • سعر اليورو الأوروبى اليوم

33.61 جنيه للشراء.

33.78 جنيه للبيع.

  • سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

39.03 جنيه للشراء.

39.27  جنيه للبيع.

  • سعر الريال السعودى اليوم

8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع.

  • سعر الدينار الكويتى اليوم

99.24 جنيه للشراء.

100.39 جنيه للبيع.

  • سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء

8.38 جنيه للشراء.

8.39 جنيه للبيع.

  • سعر الريال القطري اليوم

7.80 جنيه للشراء.

8.47 جنيه للبيع.

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