الإثنين 08 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 8-1-2024 فى مصر

الدولار
الدولار

يحرص  المسافرين إلى خارج مصر معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 8-1-2024 في مصر عبر جوجل، سيغلق سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم بداخل البنوك على وجود ثبات مستمر منذ تعاملات أمس، إذ سوف يصل متوسط سعر الدولار اليوم بالبنك المركزي المصري قيمة 30.84 جنيه شراء بينما وصل سعر البيع لمبلغ 30.93 جنيه وفقا لما أعلن من خلال الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 8-1-2024 في مصر

 

وتستعرض «الدستور» في هذه السطور التالية سعر الدولار في بداية تعاملات البنوك المصرية، والذي قد جاء كما يلي:

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الاثنين

سجّل سعر الدولار في تعاملات اليوم الاثنين داخل البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري

كما بلغ سعر الدولار اليوم الاثنين في بداية التعاملات داخل البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه شراءً و30.85 جنيه بيعا.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 

فيما وصل سعر الدولار اليوم الاثنين اليوم داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى مبلغ 30.90 جنيه شراءً أما سعر البيع 30.95 جنيه.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 

سعر الدولار اليوم  بنك مصر  

وعن سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم في داخل بنك مصر وصل سعر 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الاثنين

وبالنسبة لسعر الدولار ببداية التعاملات الصباحية داخل بنك الإسكندرية وصل 30.95 جنيه للبيع أما بلغ سعر الشراء 30.85 جنيه.

استقرار سعر الدولار اليوم الأحد 7-1-2023 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات

الفرق بين العملات والسبائك والذهب الكسر في الادخار والاستثمار (فيديو)

أسعار العملات في مصر اليوم

أسعار العملات اليوم الاثنين في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم الاثنين 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم الاثنين 33.76 جنيه للشراء، و33.88 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين 39.13 جنيه للشراء، و39.27 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سعر الدولار مقابل الجنيه الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجنيه المصري الجنيه المصري اليوم الاثنين الدولار سعر الدولار اليوم في مصر

مواد متعلقة

الحكومة تكشف السعر المتوقع للجنيه أمام الدولار فى 2024

تباين أداء العملات عالميًا خلال تعاملات ديسمبر 2023

الأكثر قراءة

الحكومة تكشف السعر المتوقع للجنيه أمام الدولار فى 2024

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع رمضان صبحى لاعب بيراميدز (انفراد)

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 8-1-2024 فى مصر

سعر الذهب فى مصر اليوم الإثنين 8-1-2024 بالجنيه المصرى والدولار

الآن موعد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الثالثة والرابعة والخامسة

القفز للأمام.. ماذا سيفعل الرئيس السيسى فى اقتصاد مصر من 2024 إلى 2030؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

حسين دعسة

الأردن ملكًا وحكومة فى مواجهة مع محاور جولة بلينكن بالمنطقة

محمود خليل

الفلاح الحصيف.. ومفرخة المماليك

وائل لطفي

ثقافة الفقر!

ماجد حبته

إشعال القرن الإفريقى!

محمد عبدالعزيز

بالمحبة.. معًا سنتجاوزها

لواء.حمدى البطران

انتفاضات شيوعية فى الصعيد

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

أحلام كبير المتطرفين.. الصهيونى «بن غفير» يتمسك بتهجير الفلسطينيين وعودة الاستيطان لغزة

مستعمرون يقتلعون 250 شتلة زيتون جنوب بيت لحم ويسرقون المحاصيل الزراعية

انقسام مستمر.. تغيب وزراء حكومة نتنياهو عن الاجتماع الوزارى بسبب حرب غزة