سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 8-1-2024 فى مصر

يحرص المسافرين إلى خارج مصر معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 8-1-2024 في مصر عبر جوجل، سيغلق سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم بداخل البنوك على وجود ثبات مستمر منذ تعاملات أمس، إذ سوف يصل متوسط سعر الدولار اليوم بالبنك المركزي المصري قيمة 30.84 جنيه شراء بينما وصل سعر البيع لمبلغ 30.93 جنيه وفقا لما أعلن من خلال الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 8-1-2024 في مصر

وتستعرض «الدستور» في هذه السطور التالية سعر الدولار في بداية تعاملات البنوك المصرية، والذي قد جاء كما يلي:

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الاثنين

سجّل سعر الدولار في تعاملات اليوم الاثنين داخل البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري

كما بلغ سعر الدولار اليوم الاثنين في بداية التعاملات داخل البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه شراءً و30.85 جنيه بيعا.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

فيما وصل سعر الدولار اليوم الاثنين اليوم داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى مبلغ 30.90 جنيه شراءً أما سعر البيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وعن سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم في داخل بنك مصر وصل سعر 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الاثنين

وبالنسبة لسعر الدولار ببداية التعاملات الصباحية داخل بنك الإسكندرية وصل 30.95 جنيه للبيع أما بلغ سعر الشراء 30.85 جنيه.

أسعار العملات في مصر اليوم

أسعار العملات اليوم الاثنين في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم الاثنين 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم الاثنين 33.76 جنيه للشراء، و33.88 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين 39.13 جنيه للشراء، و39.27 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع.