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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

استقرار سعر الدولار اليوم الأحد 7-1-2023 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات

الدولار
الدولار

تصدر سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 7 يناير 2024 محركات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية، حيث سجل سعر الدولار اليوم في مصر 2024 استقرارًا في البنوك المصرية وماكينات الصرافة خلال منتصف التعاملات.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 تحديث يومي

يرتبط سعر صرف الدولار ببعض السلع في السوق المحلي، لذا ينشر "الدستور" خلال السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الأحد في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات بعد تصدره التريند ومحركات البحث على جوجل.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

يرصد الدستور لقرائه يوميًا خدمة إخبارية لمعرفة أسعار الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري، بالإضافة إلى الاطلاع على أسعار العملات الأخرى مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

شهدت سعر العملة الأمريكية استقرارًا اليوم الأحد الموافق 7 يناير 2024 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري، حيث بلغ نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

كما شهد سعر العملة الخضراء استقرارًا في بنك مصر، اليوم الأحد الموافق 7 يناير 2024، مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات ليسجل نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.  

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

سعر الدولار اليوم البنك الاهلي

أما في البنك الأهلي فقد سجل سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 7 يناير 2024 استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات ليبلغ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

أسعار العملات في مصر اليوم

وشهدت أسعار العملات اليوم الأحد الموافق 7 يناير 2024، مقابل الجنيه المصري استقرارًا حيث استقر سعر صرف الدولار عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي عند سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، والدينار الكويتي مسجلًا 99.35 جنيه للشراء، و100.40 جنيه للبيع.

ووفقا لتحديثات موقع البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري نحو 33.62 جنيه للشراء، 33.94 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 38.78 جنيه للشراء، 39.16 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

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