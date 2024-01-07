سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

يبحث كثير من المواطنين خلال الساعات القليلة الماضية على محركات البحث جوجل عن سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري

ينشر الدستور النشرة اليومية مع بداية تعاملات اليوم الاحد 7 يناير 2024، حيث استقر سعر الدولار في البنوك بمتوسط نحو 30.84 جنيه للشراء ونحو 30.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الاهلي

سجل سعر الدولار بداية تعاملات اليوم الاحد 6 يناير 2024 بالبنك الاهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء ونحو 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار بداية تعاملات اليوم الاحد 6 يناير 2024 بالبنك التجاري الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء ونحو 30.95 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر بداية تعاملات اليوم الاحد 6 يناير 2024 نحو 30.75 جنيه للشراء ونحو 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

سجل سعر الدولار في بنك القاهرة بداية تعاملات اليوم الاحد 6 يناير 2024 نحو 30.75 جنيه للشراء ونحو 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس بداية تعاملات اليوم الاحد 6 يناير 2024 نحو 30.85 جنيه للشراء ونحو 30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار في بنك الاسكندرية بداية تعاملات اليوم الاحد 6 يناير 2024 نحو 30.85 جنيه للشراء ونحو 30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار في بنك المصرف المتحد بداية تعاملات اليوم الاحد 6 يناير 2024 نحو 30.85 جنيه للشراء ونحو 30.95 جنيه للبيع.