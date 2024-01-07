الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

الدولار
الدولار

يبحث كثير من المواطنين خلال الساعات القليلة الماضية على محركات البحث جوجل عن سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري

ينشر الدستور النشرة اليومية مع بداية  تعاملات اليوم الاحد 7 يناير  2024، حيث استقر سعر الدولار في البنوك بمتوسط نحو  30.84 جنيه للشراء ونحو 30.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الاهلي

سجل سعر الدولار بداية تعاملات اليوم الاحد 6 يناير 2024  بالبنك الاهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء ونحو 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار بداية تعاملات اليوم الاحد 6 يناير 2024  بالبنك التجاري الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء ونحو 30.95 جنيه للبيع.


سعر الدولار اليوم بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر بداية  تعاملات اليوم الاحد 6 يناير 2024   نحو 30.75 جنيه للشراء ونحو 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

سجل سعر الدولار في بنك القاهرة  بداية تعاملات اليوم الاحد 6 يناير 2024  نحو 30.75 جنيه للشراء ونحو 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الأحد 7-1-2024 فى البنوك 

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس بداية تعاملات اليوم الاحد 6 يناير 2024   نحو 30.85 جنيه للشراء ونحو 30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار في بنك الاسكندرية بداية تعاملات اليوم الاحد 6 يناير 2024  نحو 30.85 جنيه للشراء ونحو 30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار في بنك المصرف المتحد  بداية تعاملات اليوم الاحد 6 يناير 2024   نحو 30.85 جنيه للشراء ونحو 30.95 جنيه للبيع.

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