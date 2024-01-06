الأحد 07 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

موعد إجازة البنوك في عيد الميلاد المجيد 2024

إجازة البنوك
إجازة البنوك

يتساءل الكثير من المواطنين وأصحاب المال والأعمال على محركات بحث “جوجل” عن موعد إجازة البنوك في عيد الميلاد المجيد 2024.

موعد إجازة البنوك في عيد الميلاد المجيد 2024

يرصد الدستور في هذا التقرير التفاصيل والمعلومات الكاملة عن موعد إجازة البنوك في عيد الميلاد المجيد 2024 والعودة للعمل بعد انتهاء الإجازة.

موعد إجازة البنوك في عيد الميلاد المجيد

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بالبنوك العاملة في مصر، غدا الأحد، الموافق ٧ يناير ٢٠٢٤ بمناسبة عيد الميلاد المجيد، على أن يُستأنف العمل صباح بعد غد الإثنين الموافق ٨ يناير ٢٠٢٤.

أجمل عبارات التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد 2024

هل غدا إجازة رسمية بجميع المصالح الحكومية والقطاع الخاص 2024؟

موعد إجازة البورصة في عيد الميلاد المجيد 2024

كما قررت البورصة المصرية تعطيل العمل غدا الأحد الموافق ٧ يناير الجاري بمناسبة عيد الميلاد المجيد، على أن يستأنف العمل بعد غد الإثنين الموافق ٨ يناير ٢٠٢٤.

مواعيد عمل البنوك فى شهر يناير  2024

تبدأ مواعيد العمل بجميع البنوك في مصر خلال شهر يناير الجاري من الساعة 8.30 صباحًا حتى 3 عصرًا يوميًا عدا الجمعة والسبت من كل أسبوع، في حين يعمل الموظفين من الساعة 8 صباحًا إلى 4 عصرًا.

أبرز الخدمات البنكية الإلكترونية المقدمة للمواطنين

يمكنك إجراء بعض المعاملات البنكية السريعة من خلال ماكينات الصراف الآلي خدمة السحب والإيداع، والتحويل من حساب إلى حساب آخر، سداد مستحقات البطاقة الائتمانية، سداد أقساط القروض، سداد الفواتير والمصروفات الدراسية من خلال خاصية فوري الموجودة في الماكينة، وشحن رصيد التليفون، التبرع للجمعيات الخيرية، طباعة كشف حساب مختصر.

موعد اجازة البنوك في عيد الميلاد المجيد 2024 موعد إجازة البنوك اجازة البنوك في عيد الميلاد عيد الميلاد المجيد موعد اجازة البنوك في عيد الميلاد المجيد موعد اجازة البورصة في عيد الميلاد مواعيد عمل البنوك فى شهر يناير 2024 أبرز الخدمات البنكية الإلكترونية المقدمة للمواطنين

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

إخوان كاذبون.. تفنيد رواية الإرهابية حول قانون بيع الأراضى الصحراوية للأجانب

موعد إجازة البنوك في عيد الميلاد المجيد 2024

تعميق التصنيع المحلى لتعزيز الاكتفاء الذاتى ومواجهة التضخم

العطلات الرسمية.. إجازات شهر فبراير 2024 وجميع إجازات العام الجديد

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر فى مواجهة تنزانيا وديًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

د.أحمد الخميسى

صلاح جاهين.. ميلاد يتجدد

وائل لطفي

مميزات مصر التى ننساها ويذكرها الآخرون!!

ماجد حبته

فضيحة فى هارفارد!

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر.. عن الدين والدنيا..

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

بدأت بـ صالح العارورى.. إسرائيل تُفعل "نيلى" لاغتيال قادة حماس

تفاصيل خطة الاحتلال الإسرائيلى لإسقاط قضية الإبادة الجماعية فى محكمة العدل الدولية

ما بعد «العارورى».. تداعيات اغتيال أكبر رجال «حماس» على الحرب فى غزة