تحديث لحظي| سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 6 يناير 2024 ، ارتفاع بقيمة 10 جنيهات خلال منتصف التعاملات، حيث يتزامن مع الاجازة الرسمية لبورصة الذهب العالمية خلال يومي السبت والاحد.

سعر الذهب في مصر

وتقدم الدستور نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر في الأسواق العالمية والمحلية.

وقال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة المجوهرات والمعادن الثمينة بالغرف التجارية أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الاسبوع الماضي بلغت نحو 200 جنيه للجرام عيار 21 حيث وصل سعر الجرام الي 3250 جنيها.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

وأضاف منيب، في تصريحات خاصة لـ الدستور أن أسعار الذهب سجلت وفق اخر تحديث كالتالي:

سجل عيار 14 نحو 2172.8 جنيه

سجل عيار 18 نحو 2785.7 جنيه

سعر الذهب btc اليوم في مصر

سجل عيار 21 نحو 3250 جنيه

سجل عيار 24 نحو 3714 جنيه

سعر الجنيه الذهب اليوم

وأوضح نائب رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية أن هناك استقرار في أسعار الجنية الذهب حيث وصل إلي 25920 جنيه.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

أشار منيب، الي أن الأسعار لا تشمل المصنعية حيث تختلف علي حسب العيار والمنطقة .

سعر الذهب اليوم بالدولار

وكشف أن أسعار الذهب العالمية سجلت ارتفاعا أيضا حيث سجل سعر الذهب العلمي نحو 2046 دولار للأوقية العالمية.

سعر الذهب العالمي اليوم

ويهتم المستثمرون بأسعار تنافسية الذهب في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة حيث يعد الذهب ملاذ آمن للاستثمار.

أسعار السبائك الذهب

سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 3703 جنيها بدون مصنعية.

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 9172 جنيها

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 18145 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 36690 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 73830 جنيها.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 114105 جنيها

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 18345 جنيه.

سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 366100 جنيه

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