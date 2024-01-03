وزير الاتصالات يشهد إطلاق خدمتي "بريدى" و"وصلها إكسبريس"

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإطلاق التجريبى لخدمة "بريدى" والتى تعد التطور الأمثل لخدمة الرسائل المسجلة وإثبات التسليم المسجل بمفهومها المعروف باستخدام أحدث التقنيات، وإطلاق خدمة "وصلها اكسبريس" لخدمات التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى إطلاق الموقع الإلكترونى الرسمى للبريد المصرى.

جاء ذلك خلال الزيارة التى قام بها الدكتور عمرو طلعت لمقر الهيئة القومية للبريد بالقرية الذكية بمناسبة عيد البريد الذى يوافق ٢ يناير من كل عام، حيث كان فى استقباله الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.

هذا وقد عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا موسعا حضره أعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد؛ واستمع الدكتور عمرو طلعت إلى شرح تفصيلى حول نتائج أعمال الهيئة القومية للبريد عن عام 2023. حيث ارتفع إجمالى عدد مكاتب البريد على مستوى الجمهورية ليصل إلى ٤٥٢٧ مكتب بريد من بينها ٨٠ كشك بريدى و130 سيارة متنقلة. كما ارتفع عدد مكاتب البريد المطورة لتصل إلى ٣٨٤٠ مكتب بريد. وبلغ عدد المعاملات التى تمت داخل مكاتب البريد نحو 253.4 مليون معاملة خلال عام 2023 صعودا من 184.7 مليون معاملة خلال 2022.

وخلال الاجتماع؛ أكد الدكتور عمرو طلعت أن الهيئة القومية للبريد هيئة عريقة تتطلع إلى المستقبل كما أنها تعد لاعبا رئيسيا فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيدا بالإنجازات التى حققتها الهيئة على مدار الفترة الماضية من حيث نمو أرباحها، والتوسع فى محفظة الخدمات التى تقدمها والتى تتنوع ما بين خدمات بريدية ومصرفية وحكومية سواء كانت خدمات قائمة تم تطويرها أو خدمات مستحدثة بما يتواكب مع احتياجات المواطنين.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أبرز الإنجازات التى حققها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عام 2023، مشيرا إلى أن القطاع هو أعلى قطاعات الدولة نموا على مدار 5 سنوات متتالية بمعدل نمو 16.3% خلال العام المالى الماضى، لافتا إلى أنه تم وضع استراتيجية لتنمية صناعة التعهيد ولجعل مصر واحدة من الدول الرئيسية فى هذه الصناعة؛ مضيفا أن مصر جاءت فى المركز الثالث عالميا فى "مؤشر الثقة فى مواقع تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن استراتيجية التعهيد ارتكزت على التوسع المطرد فى كافة مبادرات التدريب بكافة تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتوسيع قاعدة المتدربين باعتبارها من أهم العوامل التى تساهم فى جذب الشركات العالمية فى مجال التعهيد للاستثمار بمصر؛ لافتا إلى أنه منذ نوفمبر 2022 حتى نهاية 2023 تم توقيع عدد من الاتفاقيات مع 48 شركة عالمية التى تهدف إلى إنشاء مراكز تعهيد لها بمصر أو التوسع فى المراكز القائمة لها بمصر والتى سيتم من خلالها خلق 60 ألف فرصة عمل على مدار 3 سنوات.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أنه تم زيادة أعداد وميزانية التدريب من 4 آلاف فرصة تدريبية بميزانية 50 مليون جنيه فى العام المالى 2018/2019 إلى مستهدف 400 الف فرصة تدريبية باستثمارات 1.7 مليار جنيه خلال العام المالى الحالي، كما تم التوسع فى انشاء مراكز التدريب وحاضنات الشركات الناشئة حيث تم البدء فى عام 2019 بإنشاء 6 مراكز إبداع مصر الرقمية وتم زيادة أعداد المراكز لتصل إلى 20 مركزا، ومن المقرر افتتاح 8 مراكز جديدة فى 2024 بهدف الوصول إلى مركز فى كل محافظة لاحتضان الشركات الناشئة ولتقديم الفرص التدريبية فى تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وخلال الاجتماع شهد الدكتور عمرو طلعت الإطلاق التجريبى لخدمة "بريدي" والتى توفر خدمة البريد الإلكترونى المسجل بريديا. وهى عبارة عن صندوق بريد الكترونى مصمم لتقديم خدمات التراسل الإلكترونى المؤمن بين القطاع الحكومى والشركات الخاصة والمواطنين من خلال منصة رقمية واحدة آمنة وخالية من البريد العشوائى وسهلة الاستخدام؛ حيث سيكون لدى المواطنين تطبيق واحد لتسهيل الوصول إلى بياناتهم الشخصية السرية الموجودة فى الخزنة الرقمية؛ وتعد المنصة خزينة رقمية تسمح لجميع الجهات الحكومية فى جميع أنحاء الجمهورية بالتواصل مع بعضها ومع المواطنين بشكل رقمى آمن ومشفر فى جميع البيانات والمستندات والشهادات؛ بما يضمن حماية جميع البيانات الشخصية، وقد تمت جميع اختبارات منظومة البريد الإلكترونى المسجل والخزينة الرقمية الآمنة بنجاح؛ ومن المتوقع إطلاقهما الفعلى خلال الربع الاول من ٢٠٢٤.

كما شهد الدكتور عمرو طلعت إطلاق خدمة "وصلها اكسبريس" التى تعد نتاج تطوير خدمة وصلها التى تم اطلاقها منذ عامين حيث تم تحديثها وتطويرها وإضافة العديد من المميزات إليها؛ منها إمكانية الحصول على الموقع من خلال الربط مع خرائط GIS لتسهيل وصول الموزع للعميل سواء الراسل أو المرسل إليه ويتم من خلال التطبيق عرض كافة الطلبات على الموزعين المتواجدين داخل نفس النطاق الجغرافى الأقرب لموقع الطلب ويقوم المندوب بقبول الطلب والتوجه للعميل لاستلام الشحنة وتحصيل أجرة الشحن ومنها يتوجه مباشرة لعملية التسليم للمرسل إليه ويتم تحصيل المبلغ المستحق للراسل إن وجد ثم يقوم المندوب بالتوجه لأقرب مكتب بريد لإيداع مبلغ التحصيل إن وجد ورسوم الشحن الخاصة بالبريد.

ومن جانبه، وجه الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد الشكر للدكتور عمرو طلعت على دعمه المستمر اللامحدود للبريد المصرى.

وقال الدكتور شريف فاروق إن البريد المصرى كيان وطنى ولد عظيمًا سطر منذ نشأته قصص نجاح تعدت حدود الوطن عبر مجهود مشرف لأناس شغفهم حب الوطن وشغلهم الشاغل خدمة المصريين وتلبية احتياجاتهم، مشيرًا إلى أن يوم ٢ يناير يمثل يومًا هاما ونقطة تحول فارقة فى تاريخ البريد المصري؛ حيث إنه اليوم الذى نقلت فيه ملكية البوسطة الأوروبية إلى الحكومة المصرية ومنذ ذلك الوقت والبريد المصرى يحقق إنجازات حتى أصبح مثلا يحتذى بين الهيئات والمؤسسات البريدية حول العالم؛ موضحا أن البريد المصرى يشهد حاليًا تطورا كبيرا على كافة الأصعدة يشمل تحديث وتطوير جميع الخدمات.

وأوضح أن خدمة "وصلها اكسبريس" تتميز بالعديد من المميزات منها زيادة عدد ساعات التوزيع خلال اليوم بما يساهم فى تقديم الخدمة للعميل فى أسرع وقت "من خلال التسليم فى نفس اليوم" إلى جانب المرونة فى وقت تقديم خدمات التوزيع والتسليم وفقًا لرغبة العميل بما يجعل خدمة وصلها إكسبريس منظومة عمل متكاملة أكثر من أنها مجرد خدمة توصيل.

وأضاف الدكتور شريف فاروق أن إطلاق خدمة "بريدي" يأتى فى إطار إستراتيجية البريد المصرى نحو تطبيق التحول الرقمى واستحداث خدمات جديدة رقمية ومؤمنة تلبى احتياجات المواطنين، موضحا أن هذه الخدمة تقدم حلول وخدمات مبتكرة لصناديق البريد الرقمية؛ بالتعاون مع شركة بيون كونيكت البحرينية التى تعد واحدة من أكثر التقنيات تقدما فى أوروبا والعالم باستخدام أفضل الوسائل التكنولوجية لتيسير حصول المواطنين على الخدمات العامة بطريقة أسهل وأسرع وأكثر استدامة وأمانا.

ومن جانبه تحدث كريستيان راسموسن الرئيس التنفيذى لشركة بيون كونيكت عن أهمية الشراكة بين شركة بيون كونكت والبريد المصرى لدى الحكومة البحرينية؛ موجها الشكر للدكتور عمرو طلعت، والدكتور شريف فاروق على الدعم الذى تم تقديمه للإعداد لإطلاق الخدمة والرؤية الثاقبة للبريد المصرى فى تبنى سياسات رقمية مبتكرة للتحول الرقمى لخدماته البريدية التقليدية؛ مؤكدا على الشراكة الاستراتيجية مع البريد المصرى لتقديم منصة بريدية متطورة توفر تجربة فريدة أكثر امانا للمستخدمين، تتمتع بأعلى المعايير الفنية المتاحة فى السوق المصرى بما يلبى احتياجات المواطنين فى إطار رقمى أكثر أمانا، مضيفا "يسعدنا أن نكون جزءا من رحلة مصر نحو التحول الرقمى وأيضا كون هذه الشراكة الاستراتيجية وكونها بوابة نحو السوق الأفريقية".

هذا وقد شهد الدكتور عمرو طلعت خلال الاجتماع؛ فعاليات إطلاق الموقع الرسمى الجديد للهيئة القومية للبريد الذى يعد قناة رقمية جديدة للتواصل مع المواطنين للحصول على خدمات البريد المصرى حيث تم تطويره بما يتيح تجربة رقمية متكاملة للمواطنين من خلال تقديم العديد من الخدمات منها طلب ارسال شحنات وحساب تكلفتها وتتبعها، بالإضافة إلى تحديد أماكن مكاتب البريد، ومعرفة أقرب مكتب للعميل والخدمات التى يقدمها.

كما دشن الدكتور عمرو طلعت طابع "عيد البريد" التذكارى الذى أصدرته الهيئة القومية للبريد بمناسبة ذكرى عيد البريد الـ 159 والذى يوافق 2 يناير من كل عام. ويأتى هذا اليوم تخليدًا لذكرى قيام الخديوى إسماعيل حاكم مصر عام 1865 بشراء البوسطة الأوروبية العاملة فى مصر والتى أطلق عليها البوسطة الخديوية.

وقدم الدكتور عمرو طلعت التهنئة لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد والعاملين بها؛ داعيا إلى بذل الجهد لتحقيق مزيد من النجاحات والتطوير للحفاظ على الرصيد الكبير من الثقة التى تحظى بها الهيئة لدى المواطنين والتى تراكمت على مدار عقود طويلة.