الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير الاتصالات لـ"الدستور": خطة لتوطين صناعة مراكز البيانات العملاقة خلال 2024

الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن الوزارة وضعت خطة لتعظيم موارد القطاع، مشيرا إلى تنفيذ مشروعات رقمية جديدة في 2024، مع استكمال المشروعات القائمة بالفعل؛ بهدف تعظيم موارد الدولة، على رأسها خطة التحول الرقمي والشمول المالي، ونشر خدمات الحكومة الإلكترونية في جميع المحافظات.

وأضاف الوزير، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بلغت 150 مليار جنيه، بنسبة 5%، متوقعًا نموها خلال العام الحالي.

وأشار إلى أن حجم صادرات مصر الرقمية بلغت نحو 5 مليارات دولار، ومستهدف زيادتها بنسة 10% خلال العام الحالي، لافتًا إلى إنشاء 26 مركزًا للإبداع الرقمي، بتكلفة تصل إلى 5 مليارات جنيه، يتم افتتاح 20 منها قبل 30 يونيو 2024.

ولفت إلى أن قطاع الاتصالات يمثل قاطرة التنمية والتحول الرقمي، وتستهدف الوزارة زيادة أعداد المتدربين من الشباب إلى 400 ألف متدرب خلال العام الحالي، بتكلفة 1.7 مليار جنيه وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخلق جيل جديد من الشباب لتلبية احتياجات السوق المحلية والإقليمية وتوفير وظائف للشباب.

وعن عوائد القطاع على الدولة، قال "طلعت"، إن مصر تمتلك أكبر شبكة من الكوابل البحرية تمر عبر الأراضي المصرية لتصبح أهم ممر رقمي في العالم، حيث يعبر 90% من بيانات العالم عبر الأراضي المصرية، ومستهدف توطين صناعة مراكز البيانات العملاقة، وجذب استثمارات عالمية خلال العام الحالي.

وأوضح وزير الاتصالات، أن مصر أصبحت محط أنظار العالم، وأن هناك دفعة كبيرة من الشركات العالمية بدأت في التوسع في مجال التعهيد، ضمت نحو 34 شركة عالمية ومحلية.

ونوه بأن التوسعات الجديدة للشركات ستؤدي إلى نمو صادرات الخدمات العابرة للحدود والتعهيد للغير بقيمة تصل نحو مليار دولار، وتوفير نحو 50 ألف فرصة عمل، باكتمال التوسعات وإنشاء مراكز الدعم الفني وخدمة العملاء الجديدة، حيث يلبي الشباب المصري جميع احتياجات الأسواق الإقليمية والعالمية.

وقال إن الوزارة تنفذ مشروعات الرقمنة في المرحلة الثانية لمبادرة "حياة كريمة"، حيث إن استثمارات المرحلة الأولى تجاوزت 17 مليار جنيه، ومن المقرر بداية المرحلة الثانية خلال النصف الثاني من العام الجاري.

عمرو طلعت وزير الاتصالات تعظيم موارد مشروعات رقمية الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي

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