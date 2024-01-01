حقيقة وظائف البريد المصري 2024.. "الهيئة" ترد

يبحث الكثير من المواطنين وخريجي الجامعات والشباب عبر محرك البحث العالمي "جوجل " عن وظائف البريد المصرى ٢٠٢٤، والتي انتشرت إعلاناتها بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية.

حقيقة وظائف البريد المصرى ٢٠٢٤

وفي هذه السطور يكشف "الدستور" التفاصيل والمعلومات الكاملة عن حقيقة وظائف البريد المصرى ٢٠٢٤، بعد انتشار إعلاناتها عن وظائف البريد في كل مكان.

وانتشرت الشائعات الخاصة بوظائف البريد المصري من خلال بعض الصفحات المجهولة على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك" حيث تداولت بعض الصفحات إعلان وظائف البريد المصري ٢٠٢٤ وفتح باب التقديم لتعيينات جديدة في الهيئة القومية للبريد على مستوى الجمهورية.

وظائف البريد المصرى ٢٠٢٤

فأجاب مسئولو الهيئة القومية للبريد المصري عن حقيقة إعلانات وظائف البريد المصرى ٢٠٢٤، بتكذيب هذه الشائعات ونفي ذلك تمامًا، مؤكدين أن هذه الصفحات لا تمت للهيئة القومية للبريد بأي صلة، وأن هذه الإعلانات كاذبة ولا يوجد وظائف متاحة حاليًا.



البريد ينفي وجود وظائف

وناشد مسئولو الهيئة القومية البريد في تصريحات خاصة لـ “ الدستور” المواطنين والشباب المقبلين علي العمل خاصة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، تحري الدقة وعدم التفاعل او الانسياق مع مثل هذه الصفحات الوهمية التي تستهدف اختراق حسابات المستخدمين والنصب عليهم من خلال هذه الحيل، وعدم الانصياع لها للحفاظ على البيانات الشخصية والأموال.

وبينت الهيئة، أن مثل هذا الأخبار الكاذبة تستهدف فئة الشباب بصفة خاصة، الأمر الذي سيفقدهم الثقة في مؤسسات الدولة بعد التأكد من عدم صحتها، وينتج عنه إصابتهم بالإحباط الشديد في عدم التمكن من الحصول على فرصة عمل.

أبرز الخدمات المتاحة بالهيئة القومية للبريد





تخدم الهيئة القومية للبريد نحو 25 مليون مواطن مصري في جميع ربوع مصر علي مستوي الجمهورية بعدد 4400 مكتب لتقديم جميع الخدمات البريدية والمالية والجوالات والرسائل الفورية والطرد والشحن والتوصيل وخدمات الحكومة الالكترونية بالإضافة لصرف المعاشات نحو 11 مليون مواطن شهريا.

وتقدم الهيئة القومي للبريد حزم من الخدمات الحكومية الالكترونية منها التموين والإسكان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية والمرور والشهر العقاري والسجل التجاري وغيرها من الخدمات الأخرى وتصل 170 خدمة مميكنة.