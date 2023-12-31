بدء صرف معاشات يناير غدًا.. ورفع قيمة الاشتراك التأمينى

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، غدًا الإثنين، صرف معاشات شهر يناير.

ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات بزيادة المنحة الاستثنائية من 300 جنيه وحتى 600 جنيه، بإجمالي "11" مليون مواطن، وفقًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي.

رفع الحدين

وأعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، رفع الحد الأدنى للمعاش ليصبح 1300 جنيه بدلًا من 1105 في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080جنيه بدلًا من 8720.

وأشار عوض إلى أنه تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه.

وأكد عوض أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني جاء تطبيقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، وذلك في إطار تنفيذ محاورإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.

الاستعلام عن الرقم التاميني

وأكدت الهيئة القومية أنه يمكن الاستعلام عن الرقم التأميني لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وذلك من خلال:-

الضغط على ​​بدء الخدمة.

اختيار الاستعلام عن الرقم التأمينى.

​ كتابة الرقم القومى للمستعلم.

الاسم الأول للأم.

الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

إرسال الطلب.

إظهار بيانات الرقم التأمينى.

بنك ناصر

من جانبها، استعدت وزارة التضامن لصرف المعاشات من فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة فى مختلف المحافظات.

ونص قانون التأمينات الاجتماعية على أنه يجوز للمؤمن عليه الذى يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى أن يطلب الحصول على معاش إضافى من الهيئة، مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.