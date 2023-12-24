الأحد 24 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التأمينات تستعد لصرف المعاشات فى الأول من يناير المقبل

المعاشات
المعاشات

تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لصرف المعاشات فى الأول من يناير المقبل وسط إجراءات لمواجهة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات بزيادة المنحة الاستثنائية البالغة 300 جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن، وفقًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

منافذ صرف المعاشات 

 

 من خلال ماكينات الصراف الألى للبنوك.

طريق الهواتف المحمولة.

طريق البنوك والمحافظ الإلكترونية.

منافذ البريد المصرى.

منافذ البريد منعًا للتزاحم.

بنك ناصر الاجتماعى.

كما أتيح لأصحاب المعاشات إختيار خدمة منافذ فورى وكارت ميزة.

وأكدت الهيئة القومية أنه يمكن الاستعلام عن الرقم التأميني لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وذلك من خلال عدة خطوات وهي:

- الضغط على ​​بدء الخدمة.

- اختيار الاستعلام عن الرقم التأميني​ عن طريق الرقم القومي.

- كتابة الرقم القومي للمستعلم، والاسم الأول للأم.

-إرسال الطلب وإظهار بيانات الرقم التأميني.

وتستهدف الدولة زيادة الأجور والمعاشات بصورة مستمرة، تماشيًا مع معدلات التضخم وزيادة الأسعار الناتجة عن أزمات عالمية متتالية، حيث ارتفعت مخصصات الأجور بالموازنة العامة للدولة خلال سنوات الإصلاح الاقتصادي بنسبة 120%.

 وبلغت تلك المخصصات حوالي 214 مليار جنيه في عام الإصلاح الاقتصادي (2016/2015)، مقابل مستهدف الموازنة العامة للدولة البالغ 470 مليار جنيه (وفقا للبيان المالي للموازنة العامة لعام 2024/2023).

كما استعد بنك ناصر لصرف المعاشات من منافذ الصرف المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.

 

الاستعلام عن الرقم التاميني

 

وأكدت الهيئة القومية أنه يمكن الاستعلام عن الرقم التأميني لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من خلال الضغط على ​​بدء الخدمة، اختيار الاستعلام عن الرقم التأمينى​ عن طريق الرقم القومي، ثم يتم كتابة الرقم القومى للمستعلم، والاسم الأول للأم، ثم الضغط على أيقونة إرسال الطلب ثم إرسال الطلب وإظهار بيانات الرقم التأمينى.

الهيئة القومية للتأمين المعاشات فيروس كورونا المنحة الاستثنائية الرئيس عبد الفتاح السيسي المخصصات

مواد متعلقة

وزيرة التضامن: متطوعو الهلال الاحمر أسهموا فى تخفيف الأحداث الجارية لغزة والسودان

القباج: تقديم الخدمات العلاجية لـ177 ألف مريض إدمان

اجتماعات وقرارات.. «التضامن» تناقش العديد من الأحداث خلال الأسبوع

"القباج": دعم 10 جامعات بصناديق فصل القمامة من المنبع بقيمة 10 ملايين جنيه لتعزيز الوعى البيئى

وزيرة التضامن: ندعم 1.2 مليون شخص من ذوى الإعاقة بـ8.2 مليار جنيه سنويًا

وزيرة التضامن الاجتماعى تستقبل وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائى الهولندى

وزيرة التضامن تلتقى وزير التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين

القباج تلتقي وزير التنمية الفلسطيني على هامش اجتماعات مجلس وزراء العرب

الأكثر قراءة

اشتباك جديد فى البحر الأحمر.. هجوم «هستيرى» أمريكى على مسيرة حوثية

تجربة استثنائية.. كيف قضت الدولة المصرية على العشوائيات فى 9 سنوات؟

هل يزيد التدخين السلبى من خطر الإصابة بسرطان الرئة؟

توابع طوفان الأقصى.. تل أبيب تخصص 20 مليون دولار لتعزيز أمن مستوطنات الضفة

تحديث جديد.. سعر الذهب اليوم للبيع والشراء في السوق المصرية

حقيقة تبكير موعد صرف معاشات يناير 2024 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

دعونى أرجع يا ناس

ماجد حبته

لفتة إيرانية مُقدَّرة

وائل لطفي

سلاح يكفي خمس حروب

لواء. محسن الفحام

مسئوليات لا يتحملها إلا الرجال

محاسن السنوسي

خلصت الحرب؟.. بدنا نلعب يا "سانتا كلوز"

القس. رفعت فكرى

كن متحضرًا.. واجعل لحياتك معنى

لواء.حمدى البطران

غزة فى الإعلام الغربى

د هند جاد

هى.. والحقوق المُعلقة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خط أحمر مصرى.. هل تدرك إسرائيل خطورة التحرك عبر محور فيلادلفيا؟

قبل انتهاء الحرب.. هل دمرت إسرائيل قدرات حماس فى شمال غزة؟

قيادى بجيش الاحتلال: إسرائيل دولة ضعيفة.. ويجب التعاون مع حماس بشأن المحتجزين