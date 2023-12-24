التأمينات تستعد لصرف المعاشات فى الأول من يناير المقبل

تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لصرف المعاشات فى الأول من يناير المقبل وسط إجراءات لمواجهة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات بزيادة المنحة الاستثنائية البالغة 300 جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن، وفقًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي.

منافذ صرف المعاشات

من خلال ماكينات الصراف الألى للبنوك.

طريق الهواتف المحمولة.

طريق البنوك والمحافظ الإلكترونية.

منافذ البريد المصرى.

منافذ البريد منعًا للتزاحم.

بنك ناصر الاجتماعى.

كما أتيح لأصحاب المعاشات إختيار خدمة منافذ فورى وكارت ميزة.

وأكدت الهيئة القومية أنه يمكن الاستعلام عن الرقم التأميني لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وذلك من خلال عدة خطوات وهي:

- الضغط على ​​بدء الخدمة.

- اختيار الاستعلام عن الرقم التأميني​ عن طريق الرقم القومي.

- كتابة الرقم القومي للمستعلم، والاسم الأول للأم.

-إرسال الطلب وإظهار بيانات الرقم التأميني.

وتستهدف الدولة زيادة الأجور والمعاشات بصورة مستمرة، تماشيًا مع معدلات التضخم وزيادة الأسعار الناتجة عن أزمات عالمية متتالية، حيث ارتفعت مخصصات الأجور بالموازنة العامة للدولة خلال سنوات الإصلاح الاقتصادي بنسبة 120%.

وبلغت تلك المخصصات حوالي 214 مليار جنيه في عام الإصلاح الاقتصادي (2016/2015)، مقابل مستهدف الموازنة العامة للدولة البالغ 470 مليار جنيه (وفقا للبيان المالي للموازنة العامة لعام 2024/2023).

كما استعد بنك ناصر لصرف المعاشات من منافذ الصرف المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.

الاستعلام عن الرقم التاميني

وأكدت الهيئة القومية أنه يمكن الاستعلام عن الرقم التأميني لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من خلال الضغط على ​​بدء الخدمة، اختيار الاستعلام عن الرقم التأمينى​ عن طريق الرقم القومي، ثم يتم كتابة الرقم القومى للمستعلم، والاسم الأول للأم، ثم الضغط على أيقونة إرسال الطلب ثم إرسال الطلب وإظهار بيانات الرقم التأمينى.