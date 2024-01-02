عاجل.. اسعار باقات الانترنت الارضي وي الجديدة 2024 وموعد تطبيقها

يتساءل كثير من الناس، خلال الساعات القلية الماضية، على محركات بحث "جوجل" عن أسعار باقات الانترنت الأرضي وي الجديدة، وأسباب زيادة أسعار الباقات من شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية مع بداية عام 2024.

اسعار باقات الانترنت الارضي وي الجديدة 2024

مع بداية شهر يناير الجاري بدات شركات الاتصالات الاربعة في ارسال رسائل نصية وصوتيه تؤكد على تغير في اسعار باقات الانترنت الأرضي وباقات الانترنت الموبايل تتراوح بين 15 -25 % بحسب كل باقة ونظام حيث بدات الزيادة بنحو 40 جنيه لتصل 150 جنيه بحسب كل عرض.

ويرصد "الدستور" في هذه السطور التفاصيل المعلومات الكاملة عن خطة الاسعار الجديدة وكل ما تريد معرفته عن زيادة اسعار باقات الانترنت الارضي وي الجديدة وموعد تطبيق الزيادة علي المستخدمين.

اسعار باقات الانترنت الارضي الجديدة وموعد تطبيقها

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات وي علي عبر موقعها الرسمي علي الانترنت عن رفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي بداية من يوم 5 يناير 2024 عقب قرارات رسمية بزيادة أسعار باقات الهاتف المحمول والانترنت الارضي والموبايل.

أسعار باقات الإنترنت المنزلي we بعد الزيادة

باقات الانترنت الأرضي سعة 140 جيجابايت الأكثر شعبية أصبحت بـ 160 جنيها، بدلا من 120 جنيها

باقات الانترنت الأرضي سعة 200 جيجابايت اصبحت بـ 225 جنيها بدلا من 170 جنيها

باقات الانترنت الأرضي سعة 250 جيجابايت بسعر 280 جنيها بدلا من 210 جنيها

باقات الانترنت الأرضي سعة 400 جيجابايت بسعر 440 جنيها بدلا من 340 جنيها.

باقات الانترنت الأرضي سعة 600 جيجا إلى 650 جنيها بدلا من 500 جنيها

باقات الانترنت الأرضي سعة 1 تيرابايت بسعر 1050 جنيها بدلا من 800 جنيها

اكدت الشركة المصرية للاتصالات ان هذه الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة.

أسباب زيادة اسعار باقات الانترنت والاتصالات

علق مسئولي شركات المحمول الأربعة العاملة في السوق علي القرار بان سبب الزيادة يرجع الي ارتفاع تكاليف التشغيل حيث ان اخر تحديث لاسعار باقات الانترنت كان منذ عامين، وفي ظل ارتفاع التكلفة التشغيل بسبب ان معظم مكونات شبكات الاتصالات يتم استيرادها من الخارج وهذا ادي الي زيادة في تكاليف التشغيل ومصروفات التنفيذ ينسبة تخطت 100 %.

وأضافت مسئولي الشركات في تصريحات خاصة لـ “الدستور” ان هناك زيادة اخري في مدخلات التشغيل في جميع مراحله ومنها ارتفاع تكاليف الصيانة واستيراد اجهزة الاتصالات والشريحة البلاستيكية مما ادي الي حدوث فجوة وعجز في استمرار الشركات في اداء اعمالها بجودة وكفاءة عالية وهذا تطلب تقديم مذكرات للجهاز القومي للاتصالات لمراجعة تكاليف التشغيل ومنح الشركات عروض باسعار تنافسية تساعد علي الاستمرارية حيث ان قطاع الاتصالات تجاوزت استثماراته 150 مليار جنيه حتي الان.

اسعار باقات الاتصالات والانترنت المحمول للشركات

باقات الاتصالات والانترنت بقيمة 300 جنيه زادت الي 350 جنيه

باقات الاتصالات والانترنت بقيمة 500 جنيه زادت الي 580 جنيه

باقات الاتصالات والانترنت بقيمة 700 جنيه زادت الي 800 جنيه

باقات الاتصالات والانترنت بقيمة 1000 جنيه زادت الي 1150 جنيه

الاسعار غير شاملة الضريبة

المواقع التعليمية ومنصات WATCH IT وJawwy TV التصفح مجاني

وارسلت الشركات ايضا رسائل نصية للعملاء محتواها "عميلنا العزيز، يرجي العلم بانه إبتداءأّ من 5 يناير سيتم تعديل أسعار الإنترنت الأرضي مع إتاحة التصفح المجاني للمواقع التعليمية والخدمات الحكومية بالاضافة الي منصات WATCH IT وJawwy TV مجانًا علي الخط الخاص بك.