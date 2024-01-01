موعد إصدار فاتور التليفون الأرضي الجديدة 2024 وطرق الدفع الإلكترونية

مع بداية عام 2024، يتساءل كثير من الناس وأصحاب المال والأعمال على محركات بحث "جوجل" عن موعد اصدار فاتورة التليفون الارضي الجديدة لشهر يناير 2024، وكيفية سدادها وأخر موعد لدفع الفاتورة.

فاتورة التليفون الأرضي 2024

زادت انشغال المواطنين خلال الساعات القليلة الماضية عن موعد فاتورة الارضي الجيددة و رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي we عبر موقع المصرية للاتصالات.

موعد اصدار فاتورة الارضي الجديدة

من المقرر ان تصدر الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الجديدة لشهر يناير اعتبار من يوم الاثنين 14 يناير الجاري، وتقوم الشركة بالمحاسبة عن الربع الاخير لعام 2023 (اكتوبر- نوفمبر – ديسمبر) على أن تتيح الشركة تحصيلها لمدة شهر بدون غرامة تاخير حتي منتصف فبراير 2024.

ميعاد استحقاق فاتورة التليفون الأرضي

تقوم الشركة الشركة المصرية للاتصالات بعدها بتحميل العميل 10 جنيهات غرامة تاخير مع تحويل الخط الي الاستقبال فقط تنتهي المهلة في منتصف مارس 2024، بعده تقوم الشركة بقطع الخدمة عن العميل لحين سداد الفاتورة.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون we

يمكن للعميل القيام بالاستعلام عن الفاتورة عبر اتباع خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون عبر موقع شركة المصرية للاتصلات we التالية:

قم بزيارة موقع المصرية للاتصالات على الرابط التالي هنا.

قم بملء البيانات المطلوبة مثل اسم العميل، كود المحافظة متبوعا رقم التليفون الأرضي، البريد الإلكتروني.

اختر إرسال رقم التأكيد على رقم الجوال أو البريد الإلكتروني.

عدد مشتركي الهاتف الثابت

يبلغ عدد المشتركين بالهاتف الثابت نحو 12.5 مليون عميل تم تحويل نصفهم للعمل بنظام الشحن المسبق مع بداية كل شهر وتخطط الشركة لتحويل معظم المشتركين إلي هذا النظام خلال الفترة المقبلة في كافة محافظات الجمهورية، وذلك لتسهيل إجراءات الدفع والخدمات المرتبطة بها.

طرق دفع فاتورة التليفون الارضي لشهر يناير 2024

- الموقع الإلكتروني للمصرية للاتصالات.

- جميع فروع WE.

- أحد منافذ الدفع الإلكتروني (فورى، سداد، مصاري، خدماتي، بي، ممكن)

- تطبيق My WE.

- مكاتب البريد في المحافظات.

وتعد الشركة المصرية للاتصالات من أوائل الشركات الحكومية التي طبقت الخطة الرقمية لخدمة المواطنين من جميع محافظات الجمهورية.

وقالت الشركة المصرية للاتصالات إنه تم تحويل 40% من عملاء التليفون الأرضي إلى نظام الدفع المسبق، وذلك في إطار حرص الشركة على تحسين تجربة العملاء من خلال تمكينهم من التحكم بشكل أكبر في استهلاكهم، وكذلك منحهم المزيد من الخيارات والعروض التي ستتاح لعملاء التليفون الأرضي بعد إضافة الخدمات إلى تطبيق My WE.