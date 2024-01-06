سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار في الصاغة

يبحث الملايين عن سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار حيث سجل الذهب اليوم بسوق الصاغة، ارتفاعًا ملحوظًا بعد طرح البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، شهادات ادخارية بعائد يصل إلى 27 % خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بتعاملات أمس الجمعة، ويرصد الدستور في التقرير التالي، التغيرات في سعر الذهب اليوم وحركة البيع والشراء بالصاغة.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

يمكن متابعة سعر الذهب اليوم للبيع والشراء من خلال موقع الدستور عبر نشرة الخدمات التي يقدمها على مدار اليوم وجاءت الأسعار كما يلي:-

سجل سعر جرام الذهب عيار 24: سجل اليوم 3685 جنيهًا للبيع، مقابل 3657 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 35 جنيهًا بالمقارنة بأسعار أمس.

سعر جرام الذهب عيار 22: سجل اليوم 3378 جنيهًا للبيع، مقابل 3352 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 32 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21: سجل اليوم 3225 جنيهًا للبيع، مقابل 3200 جنيه للشراء، وهو العيار الأكثر انتشارًا في محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 18: سجل اليوم 2764 جنيهًا، مقابل 2742 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 29 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14: سجل اليوم 2150 جنيهًا للبيع، مقابل 2133 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 27 جنيهًا بالمقارنة بأسعار أمس الجمعة.

سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات عيار 21: يباع اليوم السبت بـ 25800 جنيه، وفي المقابل 25600 جنيه في حالة الشراء.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

سجل سعر جرام الذهب عيار 24: سجل اليوم 3685 جنيهًا للبيع، مقابل 3657 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 35 جنيهًا بالمقارنة بأسعار أمس.

سعر جرام الذهب عيار 22: سجل اليوم 3378 جنيهًا للبيع، مقابل 3352 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 32 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21: سجل اليوم 3225 جنيهًا للبيع، مقابل 3200 جنيه للشراء، وهو العيار الأكثر انتشارًا في محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 18: سجل اليوم 2764 جنيهًا، مقابل 2742 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 29 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14: سجل اليوم 2150 جنيهًا للبيع، مقابل 2133 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 27 جنيهًا بالمقارنة بأسعار أمس الجمعة.

سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات عيار 21: يباع اليوم السبت بـ 25800 جنيه، وفي المقابل 25600 جنيه في حالة الشراء.

سعر الذهب اليوم بالدولار

سجل سعر أونصة الذهب اليوم 2045.55 دولار، فيما سجل سعر جرام الذهب 65.77 دولار.

سعر الذهب btc اليوم في مصر

سجل سعر الذهب btc اليوم في مصر، 123785 جنيه اليوم ومن المتوقع أن يتم تداول الذهب عند 2089.21 دولار أمريكي للأونصة، بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية «trading economics» على أن يتم تداوله عند 2158.85 دولار خلال 12 شهرًا.

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