الجمعة 05 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بدون مصنعية.. تراجع في الأسعار

جريدة الدستور

شهدت  أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة 5 يناير 2024، تراجعًا طفيفًا بالتزامن مع بدء امتحانات منتصف العام الدراسي والتي تشهد دائما انخفاض كبير في حركة الإقبال على شراء الذهب. 

وشهدت محركات البحث خلال الساعات الماضية مئات العمليات عن أسعار الذهب اليوم وخاصة أسعار الذهب عيار 21، وأسعار الذهب عيار 18 بدون مصنعية، وتشهد توقعات الأسعار استقرار خلال التعاملات المسائية والتعاملات الصباحية ليوم السبت 6 يناير.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

ويستعرض "الدستور" في هذا التقرير أسعار الذهب اليوم الجمعة بدون مصنعية، ونقدم من خلال سعر جرام الذهب عيار 24، وسعر جرام الذهب عيار 21، وسعر جرام الذهب عيار 18، بالاضافة إلى سعر الجنيه الذهب، وسعر الذهب عيار 14 

وتراجع سعر الذهب عيار 24 اليوم الجمعة بنحو 23 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 21، تراجعًا بنحو 20 جنيه، كما انخفض سعر الذهب عيار 18 نحو 17 جنيه، في حين سجل سعر الجنيه الذهب تراجعاً اليوم الجمعة بنحو 160 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم 

تراجع سعر الجنيه الذهب بمصر اليوم الجمعة بقيمة 160 جنيها، مسجلا مع نهاية التعاملات 25600 جنيهًا، ووصل في بداية التعاملات بالصاغة إلى 25760 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

وجاء سعر جرام  الذهب عيار 21 بدون مصنعية ليسجل 3210 للبيع، وسجل 3220 للشراء. 

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء.. الجمعة 5 يناير

سعر الذهب عيار 24 سجل سعر جرام الذهب عيار 24 بدون مصنعية 

‎‌وصل سعر الذهب عيار 24 في نهاية التعاملات بدون مصنعية  لـ3657 جنيها، عقب انخفاضه بنحو مبلغ 23 جنيها، وكان ببداية تعاملات الصاغة سعر 3680 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 اليوم بدون مصنعية 

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم بدون مصنعية 2743 جنيها بنهاية التعاملات، عقب تراجعه 17 جنيها، وكان ببداية تعاملات الصاغة وصل 2760 جنيها.

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