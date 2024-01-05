الجمعة 05 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء.. الجمعة 5 يناير

الذهب
الذهب

مع بدء التعاملات المسائية يشغل أذهان الشباب بالتزامن مع قرب موعد زواجهم معرفة سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء، حيث شهد سعر الذهب اليوم الجمعة 5 يناير 2024 انخفاض في تعاملات الصاغة، حيث أن تراجعت جميع الأعيرة.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء.. الجمعة 5 يناير

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر للبيع والشراء، في نهاية تعاملات الصاغة، وفقًا لخبير المشغولات الذهبية، أمير رزق.

  • تراجع سعر الذهب عيار 24 اليوم الجمعة بنحو 23 جنيه
  • سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة تراجعاً بنحو 20 جنيه
  • انخفض سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة بنحو 17 جنيه
  • سجل سعر الجنيه الذهب تراجعاً اليوم الجمعة بنحو 160 جنيه

سعر الذهب اليوم الجمعة 5 يناير 2024

سعر الذهب اليوم عيار 24

وصل سعر الذهب عيار 24 في نهاية التعاملات لـ3657 جنيها، عقب انخفاضه بنحو مبلغ 23 جنيها، وكان ببداية تعاملات الصاغة سعر 3680 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن  

انخفض سعر الذهب عيار 21 اليوم بقيمة 20 جنيها ليصل في نهاية التعاملات لـ3200 جنيه، وكان ببداية تعاملات الصاغة وصل 3220 جنيها.

سعر الذهب اليوم عيار 18  

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة 2743 جنيها بنهاية التعاملات، عقب تراجعه 17 جنيها، وكان ببداية تعاملات الصاغة وصل 2760 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب بمصر اليوم الجمعة بقيمة 160 جنيها، ومسجلا اليوم الجمعة بنهاية التعاملات 25600 جنيه، وكان ببداية تعاملات الصاغة وصل 25760 جنيها.

سعر الذهب btc اليوم الجمعة في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 5-1-2024 فى مصر للبيع والشراء

سعر الذهب على المستوى العالمي

ويتجه الذهب على المستوى العالمي إلى تسجيل أول انخفاض أسبوعي في شهر، اليوم الجمعة، وتكون بحلول الساعة 01:56 بتوقيت جرينتش، حيث ارتفع سعر الذهب خلال المعاملات الفورية 0.1% إلى 2054.10 دولار للأونصة، وانخفض تكون بنسبة 0.8% تقريبا منذ بداية الأسبوع عقب ثلاثة مكاسب أسبوعية متتالية.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب لكي تكون بنسبة 0.2% إلى 2053.00 دولار للأونصة.

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