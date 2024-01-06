"الاتصالات": ارتفاع مكاتب البريد إلى 4495 مكتبًا بنهاية أكتوبر الماضى

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات، عن أن عدد مكاتب البريد ارتفع إلى نحو 4495 مكتبًا بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 4335 مكتبًا عن نفس الفترة عام 2022، بمعدل نمو سنوي 3.69% وشهري 0.78% بزيادة قدرها نحو 160 مكتبًا.

5 ملايين مستفيد بصرف المعاشات بمكاتب البريد

وأشار التقرير الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، إلى أن عدد المعاشات المنصرفة من خلال مكاتب البريد بلغ نحو 4.96 مليون مستفيد خلال أكتوبر الماضي بمعدل تغير سنوي 1.39% وشهري 0.81%، في حين سجلت عدد الحوالات البريدية الداخلية نحو 823 ألف حوالة خلال شهر أكتوبر الماضي، بمعدل تغير سنوي 12.15% وشهريًا 18.24%.

وأوضح أن متوسط عدد السكان المخدومين بمكتب بريد واحد سجل 23.82 ألف نسمية بنهاية أكتوبر الماضي بمعدل تغير 1.86% سنويًا و0.63% شهريًا.

تأسيس 200 شركة جديدة بالقطاع

وقال التقرير إنه تم تأسيس 200 شركة جديدة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال أكتوبر الماضي برأسمال بلغ قيمته 90.56 مليون جنيه، مقارنة بنحو 222 شركة عن نفس الفترة عام 2022 برأسمال قيمته 190.70 مليون جنيه.

76 % ارتفاع مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة

وتابع التقرير أن مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة المصرية حقق ارتفاعًا بنسبة 579% سنويًا و76% شهريًا، حيث سجل نحو 1949 نقطة بنهاية أكتوبر مقارنة بنحو 1370 نقطة خلال أكتوبر 2022.

يتضمن مؤشر قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات سبع شركات راية لخدمات مراكز الاتصالات، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الفورية، والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، والشركة المصرية الاتصالات، والمصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" وأوراسكوم للاستثمار القابضة، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.