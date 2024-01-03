الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الاتصالات: 75.80 مليون مستخدم للإنترنت الموبايل بنهاية أكتوبر الماضي

الإنترنت
الإنترنت

قفز عدد الاشتراكات النشطة في خدمة الإنترنت الهاتف المحمول الموبايل إلى نحو 75.80 مليون مستخدم بنهاية أكتوبر الماضي لأول مرة في مصر مقارنة بنحو 69.49 مليون مستخدم عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل نمو سنوي 9.09 % بزيادة قدرها 6.31 مليون اشتراك جديد.

جاء ذلك وفق أحدث تقارير عن مؤشرات الاتصالات الصادرة عن وزارة الاتصالات اليوم الأربعاء 3 يناير.

مؤشرات قطاع الاتصالات 

وأكد التقرير الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، أن عدد مشتركي الهاتف المحمول سجل 103.74 % بنهاية اكتوبر الماضي مقارنة بنحو 99.10 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل نمو سنوي 4.68 % وبتراجع شهري 1.27 %.

وقال التقرير إن نسبة انتشار الهاتف المحمول سجلت 96.87 % بنهاية اكتوبر الماضي مقارنة بنحو 94.18 % عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل نمو سنوي 2.70 % وبتراجع شهري 1.38 %.

الهاتف المحمول 

وقال التقرير إن عدد الاشتراكات النشطة لخدمة انترنت المحمول لغير الاجهزة الهاتفية "بيانات" فقط بلغت 2.45 مليون مستخدم بنهاية اكتوبر 2023 مقارنة بنحو 2.05 مليون مستخدم عن نفس الفترة عام 2022.

وأضاف التقرير أن نسبة مستخدمي الانترنت عن طريق التليفون المحمول من اجمالي مشتركي المحمول 73.07 % بنهاية اكتوبر الماضي مقارنة بنحو 70.12% عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل نمو سنوي 2.95 % وشهري 1.20 %.

الإنترنت المنزلي

وتابع التقرير أن الدلتا استحوذت على نحو 35% من مستخدمي الانترنت المنزلي  ADSL بالتساوي مع القاهرة الكبري في حين ان الوجه القلبي سجل نحو 15 % تليه الاسكندرية ومطروح بنحو 9 % واخير مدن القناة وسيناء والبحر الاحمر بنحو 6 %.

الهاتف الثابت 

وقال التقرير إن إجمالي مشتركي الهاتف الثابت "الارضي " سجل نحو 12.39 مليون مشترك بنهاية اكتوبر الماضي مقارنة بنحو 11.93 مليون مستخدم عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل نمو سنوي 2.97 % وبتراجع شهري 0.87 % بعد ان سجل نحو 12.40 مليون مستخدم بنهاية ديسمبر السابق عليه.

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