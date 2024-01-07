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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الأحد 7-1-2024 فى البنوك 

الدولار
الدولار

 ترتفع معدلات البحث عن سعر الدولار في مصر لرصد استقرار سعره أمام الجنيه المصري لتأثيره على الاقتصاد المصري وحركة الاستيراد والتصدير كذلك.

ننشر في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنوك المصرية وكذلك أسعار العملات الأجنبية المختلفة وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد في البنك المركزي المصري 30.8272 جنيه للشراء و30.9586 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري  

سجل سعر  الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
 

سجل  سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك مصر  

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد في  بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي 

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد في بنك قناة السويس 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

 

سجل سعر الدولار مقابل  الجنيه اليوم في البنك التجاري الدولي cib، 
30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

 

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أسعار العملات اليوم في مصر
 

أسعار العملات اليوم في مصر.. يورو
33.7465 جنيه للشراء 
33.9027 جنيه للبيع 

أسعار العملات اليوم في مصر.. جنيــه إسترليـنى
39.1289 جنيه للشراء 
39.2988 جنيه للبيع 

أسعار العملات اليوم في مصر.. دولار كنـدى 
23.1088 جنيه للشراء 
23.2143 جنيه للبيع 

أسعار العملات اليوم في مصر.. كرون دانمركى
4.5245 جنيه للشراء 
4.5444 جنيه للبيع 

أسعار العملات اليوم في مصر.. كرون نرويجى
2.9937 جنيه للشراء 
3.0074 جنيه للبيع 

أسعار العملات اليوم في مصر.. كرون ســويدى
3.0128 جنيه للشراء 
3.0264 جنيه للبيع 

أسعار العملات اليوم في مصر.. فرنك سويسرى 
36.2331 جنيه للشراء 
36.4047 جنيه للبيع 

أسعار العملات اليوم في مصر.. 100 ين يابانى
21.3692 جنيه للشراء 
21.4647 جنيه للبيع 

أسعار العملات اليوم في مصر.. ريـــال سعـــودى
8.2197 جنيه للشراء 
8.2552 جنيه للبيع 

أسعار العملات اليوم في مصر.. دينــار كويتى
100.2314 جنيه للشراء 
100.6914 جنيه للبيع 

أسعار العملات اليوم في مصر.. درهم اماراتى
8.3934 جنيه للشراء 
8.4296 جنيه للبيع 

أسعار العملات اليوم في مصر.. دولار اســـترالى 
20.7405 جنيه للشراء 
20.8351 جنيه للبيع 

أسعار العملات اليوم في مصر.. دينــار البحــرين
81.7588 جنيه للشراء 
82.1226 جنيه للبيع 

أسعار العملات اليوم في مصر.. ريـــال عمـــانى
80.0685 جنيه للشراء 
80.4223 جنيه للبيع 

أسعار العملات اليوم في مصر.. ريـــال قطــــرى
8.4576 جنيه للشراء 
8.4960 جنيه للبيع 

أسعار العملات اليوم في مصر.. دينـار اردنـى
43.4185 جنيه للشراء 
43.6221 جنيه للبيع 

أسعار العملات اليوم في مصر.. يوان صينى
4.3104 جنيه للشراء 
4.3300 جنيه للبيع

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