سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الأحد 7-1-2024 فى البنوك 

ترتفع معدلات البحث عن سعر الدولار في مصر لرصد استقرار سعره أمام الجنيه المصري لتأثيره على الاقتصاد المصري وحركة الاستيراد والتصدير كذلك.

ننشر في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنوك المصرية وكذلك أسعار العملات الأجنبية المختلفة وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد في البنك المركزي المصري 30.8272 جنيه للشراء و30.9586 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.



سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد في بنك قناة السويس 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.





سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنك التجاري الدولي cib،

30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.





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