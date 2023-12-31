سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 31-12-2023 فى البنوك المصرية
يرتبط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصر بأسعار مختلف السلع نتيجة لحركة الاستيراد والتصدير المؤثرة على عمليات الشراء للمستهلكين.
ننشر في هذا التقرير سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 31-12-2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
سعر الدولار اليوم في مصر 2023
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في معاملات البنك المركزي المصري عند 30.8414 جنيه للشراء و30.9386 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في معاملات البنك الأهلي المصري عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في معاملات بنك الإسكندرية عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك مصر
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في معاملات بنك مصر عند30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في معاملات بنك قناة السويس عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في معاملات البنك التجاري الدولي cib عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع
أسعار العملات في مصر اليوم
يورو
34.2710 جنيه للشراء
34.3820 جنيه للبيع
جنيه استرلينى
39.3783 جنيه للشراء
39.5240 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
36.8300 جنيه للشراء
36.9504 جنيه للبيع
100 ين يابانى
21.8858 جنيه للشراء
21.9563 جنيه للبيع
ريال سعودى
8.2244 جنيه للشراء
8.2507 جنيه للبيع
دينار كويتى
100.3985 جنيه للشراء
100.7476 جنيه للبيع
درهم إماراتى
8.3970 جنيه للشراء
8.4242 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.3418 جنيه للشراء
4.3566 جنيه للبيع