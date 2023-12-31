الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 31-12-2023 فى البنوك المصرية

الدولار
الدولار

يرتبط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصر بأسعار مختلف السلع نتيجة لحركة الاستيراد والتصدير المؤثرة على عمليات الشراء للمستهلكين.

ننشر في هذا التقرير سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 31-12-2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
 

سعر الدولار اليوم في مصر 2023
 

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في معاملات البنك المركزي المصري عند 30.8414 جنيه للشراء و30.9386 جنيه للبيع. 
 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 
 

استقر سعر  الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في معاملات البنك الأهلي المصري عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع
 

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في معاملات بنك الإسكندرية عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع
 

سعر الدولار في بنك مصر 

استقر سعر الدولار مقابل  الجنيه المصري اليوم  في معاملات بنك مصر عند30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع
 

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي
 

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في معاملات بنك قناة السويس عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع
 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
 

استقر سعر الدولار مقابل  الجنيه المصري  اليوم في معاملات البنك التجاري الدولي cib  عند  30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع
 

سعر جنيه الذهب اليوم في مصر السبت 30 ديسمبر 2023 تحديث لحظي

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 29-12-2023

أسعار العملات في مصر اليوم

يورو 
34.2710 جنيه للشراء 
34.3820 جنيه للبيع 

جنيه استرلينى
39.3783 جنيه للشراء 
39.5240 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى 
36.8300 جنيه للشراء  
36.9504 جنيه للبيع 

100 ين يابانى
21.8858 جنيه للشراء 
21.9563 جنيه للبيع 

ريال سعودى
8.2244 جنيه للشراء 
8.2507 جنيه للبيع 

دينار كويتى
100.3985 جنيه للشراء 
100.7476 جنيه للبيع 

درهم إماراتى 
8.3970 جنيه للشراء 
8.4242 جنيه للبيع 

اليوان الصينى 
4.3418 جنيه للشراء 
4.3566 جنيه للبيع

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رئيس الوزراء: إعلان أسعار استرشادية لـ7 سلع استراتيجية لضبط الأسعار

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أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 30-12-2023

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