سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 31-12-2023 فى البنوك المصرية

يرتبط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصر بأسعار مختلف السلع نتيجة لحركة الاستيراد والتصدير المؤثرة على عمليات الشراء للمستهلكين.

ننشر في هذا التقرير سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 31-12-2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.



سعر الدولار اليوم في مصر 2023



استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في معاملات البنك المركزي المصري عند 30.8414 جنيه للشراء و30.9386 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري



استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في معاملات البنك الأهلي المصري عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع



استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في معاملات بنك الإسكندرية عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع



سعر الدولار في بنك مصر

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في معاملات بنك مصر عند30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي



استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في معاملات بنك قناة السويس عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع



سعر الدولار مقابل الجنيه المصري



استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في معاملات البنك التجاري الدولي cib عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع



أسعار العملات في مصر اليوم

يورو

34.2710 جنيه للشراء

34.3820 جنيه للبيع

جنيه استرلينى

39.3783 جنيه للشراء

39.5240 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

36.8300 جنيه للشراء

36.9504 جنيه للبيع

100 ين يابانى

21.8858 جنيه للشراء

21.9563 جنيه للبيع

ريال سعودى

8.2244 جنيه للشراء

8.2507 جنيه للبيع

دينار كويتى

100.3985 جنيه للشراء

100.7476 جنيه للبيع

درهم إماراتى

8.3970 جنيه للشراء

8.4242 جنيه للبيع

اليوان الصينى

4.3418 جنيه للشراء

4.3566 جنيه للبيع