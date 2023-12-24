سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يرتبط بحركة الأسعار في السوق المصرية لارتباطه بعمليات الاستيراد والتصدير لمختلف السلع، لذلك البحث عن مدى استقرار الدولار أمام الجنيه من الأمور المهمة اقتصاديًا.

نرصد في هذا التقرير سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 24-12-2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.



سعر الدولار اليوم في مصر 2023



سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري اليوم الأحد

30.8414 جنيه للشراء

30.9386 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري



سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في معاملات اليوم في البنك الأهلي المصري



30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع



سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في معاملات اليوم في بنك الإسكندرية



30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في معاملات اليوم في بنك مصر

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي



سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في معاملات اليوم في بنك قناة السويس



30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



سعر الدولار مقابل الجنيه المصري



سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في معاملات اليوم في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع





سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في معاملات اليوم في البنك التجاري الدولي cib



30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع





أسعار العملات في مصر اليوم

أسعار العملات في مصر اليوم.. يورو

33.8546 جنيه للشراء

33.9736 جنيه للبيع

أسعار العملات في مصر اليوم.. جنيه إسترلينى

39.0483 جنيه للشراء

39.1837 جنيه للبيع

أسعار العملات في مصر اليوم.. فرنك سويسرى

35.8872 جنيه للشراء

36.0212 جنيه للبيع

أسعار العملات في مصر اليوم.. 100 ين يابانى

21.6052 جنيه للشراء

21.6778 جنيه للبيع

أسعار العملات في مصر اليوم.. ريال سعودى

8.2215 جنيه للشراء

8.2479 جنيه للبيع

أسعار العملات في مصر اليوم.. دينار كويتى

100.3202 جنيه للشراء

100.6689 جنيه للبيع

أسعار العملات في مصر اليوم.. درهم اماراتى

8.3973 جنيه للشراء

8.4244 جنيه للبيع

أسعار العملات في مصر اليوم.. اليوان الصينى

4.3162 جنيه للشراء

4.3306 جنيه للبيع

