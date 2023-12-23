السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضربة قادمة للسوق السوداء.. أستاذ اقتصاد يكشف طرق التخلص من أزمة الدولار

الدولار
الدولار

تحدث أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، عن الوضع الاقتصادي في مصر والتحديات التي تواجهها، مشيرًا إلى أنه من الضروري وجود مجموعة اقتصادية قوية تتناغم بين حقائبها للتعامل مع الأزمات التي تمر بها البلاد في الفترة الراهنة.

وأوضح غنيم، في حديثه مع برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة "صدى البلد"، أنه يجب العمل على عدة محاور في الفترة المقبلة لتحسين الاقتصاد المصري، منها إعادة جدولة الديون ومبادلتها باستثمارات من الدول الدائنة، وإصلاح بيئة الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وإعادة الثقة في العملة المحلية والقضاء على السوق السوداء للدولار، وسد الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي للدولار.

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