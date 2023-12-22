الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الطن 17500 جنيه.. أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة

الأرز
الأرز

ارتفعت عمليات البحث بين المواطنين عن أسعار الأرز اليوم الجمعة، حيث  شهدت أسعار الأرز الشعير ارتفاعا  في الايام الحالية ليصل سعر الكيلو الي 20  جنيه للكيلو بالأسواق للمستهلك.


الطن بـ 17500 جنيه.. أسعار الأرز في الأسواق 


ومن ضمن الاسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار هو قلة المعروض من الأرز بالأسواق، مع احتكار التجار للسلعة لطرح كميات كبيرة من الأرز المخزن للبيع بعد ارتفاع أسعاره.

وجاءت أسعار الارز الشعير اليوم كالتالي: 

سجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة 18،000 جنيه في الأسواق المحلية.

فيما سجلت أسعار الأرز الشعير رفيع الحبة قيمة 17،500 جنيه للطن.

وسجلت أسعار الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% قيمة 28،000 جنيه.

بينما سجلت أسعار الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5% قيمة 27،000 جنيه للطن.

تعرف على أسعار السلع التموينية اليوم.. استقرار سعر الأرز

وأكد الدكتور حمدي موافي  رئيس  المشروع القومي لتطوير إنتاج الارز بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إنتاجية الارز حلال موسم الحصاد الحالي مرتفعة ومبشرة، حيث سجلت بعض الأصناف زيادة في الإنتاجية الفدانية وصلت إلى 5 اصنان،  حيث تمت زراعة الصنف سخا سوبر 300 بمساحات تقارب 40% من المساحة المزروعة في مصر وحقق المحصول إنتاجية تراوحت بين 4،5 و5 اطنان للفدان، كما حقق الصنف سخا 301 إنتاجية وصلت إلى 5 اطنان للفدان، وجاء صنف سخا 303 في المرتبة الثالثة من حيث الإنتاج بمعدل 4،5 و5 اطنان للفدان.

وقال "موافي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن الصنف سخا سوبر 300 يشكل 40% من مساحة الأرز المزروعة في مصر وتنتشر زراعته في محافظات كفر الشيخ والدقهلية والشرقية والغربية والبحيرة ودمياط إضافة إلى مساحات في بورسعيد و الاسماعيلية.

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