الجمعة 22 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تنفذ تجارب لمكافحة آفات القطن وبنجر السكر

قيادات الزراعة تتفقد
قيادات الزراعة تتفقد الزراعات

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بزيادة العائد من المحاصيل من خلال الاهتمام بالعمليات الزراعية ووضع الخطط الاستراتيجية لإدارة برامج المكافحة المتكاملة للآفات، وقيام الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، بتكثيف متابعة الزراعات الشتوية للاطمئنان على حالتها خاصة مع التغيرات المناخية الملحوظة ومتابعة سلوك الآفات المختلفة مع هذه التغيرات.

دودة ورق القطن

وتفقد الدكتور أحمد عبدالمجيد، مدير معهد بحوث وقاية النباتات، اليوم، نتائج تنفيذ تجربه قامت بها الدكتورة سناء عبدالقادر رئيس بحوث بالمعهد، لمكافحة دودة ورق القطن والدودة القارضة بزمام مديرية الزراعة بالنوبارية ومقارنتها بحقول أخرى غير معاملة، في يوم حقلي تم بدعوة من الدكتور مصطفى عبدالجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية، وبحضور المهندس حسام الدين محفوظ، مدير مديرية الزراعة بالنوبارية. 

وأكد عبدالمجيد حرص المعهد على متابعة المحاصيل الاستراتيجية ومنها بنجر السكر لأهميتها الاقتصادية في تحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعمه للتجارب البحثية الحديثة للوصول لمنتج ذو جودة عالية كمًا وكيفا، حيث طبق المعهد تجربة موسعة لإمكانية استخدام المصائد الفيرمونية لمكافحة دودة ورق القطن، والدودة القارضة بهدف الحفاظ على المساحات المنزرعة من الإصابات، والحفاظ على البيئة باستخدام مصائد الفيرمونات الطبيعية لوقاية المحصول من الإصابة بالآفات، ما يحقق مردودا كبيرًا في خفض التكاليف وزياده الإنتاج. 

وقدمت عبدالقادر خلال اليوم الحقلي شرحا مفصلا للتجربة وكيفية تطبيقها وأهميتها في الحد من استخدام المبيدات الحشرية على حشرتي دودة ورق القطن والدودة القارضة في محصول بنجر السكر، وعرض نتائجها في الحد من تعداد الآفتين لعدد كبير من المهندسين الزراعيين وممثلي شركات إنتاج السكر من البنجر.

وقاية النباتات مجلس المحاصيل السكرية ينفذان تجارب لمكافحة آفات القطن بنجر

مواد متعلقة

توصيات فنية يجب على مزارعي بنجر السكر مراعاتها خلال نوفمبر

"زراعة الغربية" تنظم ندوة إرشادية عن محصول بنجر السكر

زراعة 27 ألف فدان من محصول بنجر السكر بالبحيرة

"منتجي السكر": 250 ألف طن تدخل السوق قريبا.. والمخزون يكفي حتى مارس

رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية: الاحتياطي الإستراتيجى من المحصول يكفي حتي مارس المقبل

منتجو القصب يطالبون بتوفير الأسمدة والمبيدات للقضاء على الحشائش

"بحوث الحشائش" ينظم دورة تدريبية حول مكافحة حشائش المحاصيل الشتوية

رئيس القطاع الاقتصادى يوضح آليات تحفيز زراعة المحاصيل المستهدفة

الأكثر قراءة

موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات في مصر

عاجل.. كشفت كذب الأرقام الرسمية.. الجارديان: 5000 عسكرى حصيلة خسائر إسرائيل بحرب غزة

تفاصيل إيرادات فيلم "أبو نسب" في أول أيام عرضه للجمهور

بشائر 2024.. زيادة جديدة فى الأجور والمعاشات لأكثر من 30 مليون مواطن.. وانفراج أزمة الدولار

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

عاجل.. جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22-12-2023 والقنوات الناقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

هل يُطفئ (حارس الازدهار) النار في البحر الأحمر؟

د. محمد عفيفي

محمد نجيب فى فلسطين

ماجد حبته

المنتدى العربى الروسى

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الهروب الكبير.. إسرائيل تواجه أزمة الهجرة العكسية وتوقف الاقتصاد: الآلاف يفرون من الموت

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر