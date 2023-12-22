"الزراعة" تنفذ تجارب لمكافحة آفات القطن وبنجر السكر

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بزيادة العائد من المحاصيل من خلال الاهتمام بالعمليات الزراعية ووضع الخطط الاستراتيجية لإدارة برامج المكافحة المتكاملة للآفات، وقيام الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، بتكثيف متابعة الزراعات الشتوية للاطمئنان على حالتها خاصة مع التغيرات المناخية الملحوظة ومتابعة سلوك الآفات المختلفة مع هذه التغيرات.

دودة ورق القطن

وتفقد الدكتور أحمد عبدالمجيد، مدير معهد بحوث وقاية النباتات، اليوم، نتائج تنفيذ تجربه قامت بها الدكتورة سناء عبدالقادر رئيس بحوث بالمعهد، لمكافحة دودة ورق القطن والدودة القارضة بزمام مديرية الزراعة بالنوبارية ومقارنتها بحقول أخرى غير معاملة، في يوم حقلي تم بدعوة من الدكتور مصطفى عبدالجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية، وبحضور المهندس حسام الدين محفوظ، مدير مديرية الزراعة بالنوبارية.

وأكد عبدالمجيد حرص المعهد على متابعة المحاصيل الاستراتيجية ومنها بنجر السكر لأهميتها الاقتصادية في تحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعمه للتجارب البحثية الحديثة للوصول لمنتج ذو جودة عالية كمًا وكيفا، حيث طبق المعهد تجربة موسعة لإمكانية استخدام المصائد الفيرمونية لمكافحة دودة ورق القطن، والدودة القارضة بهدف الحفاظ على المساحات المنزرعة من الإصابات، والحفاظ على البيئة باستخدام مصائد الفيرمونات الطبيعية لوقاية المحصول من الإصابة بالآفات، ما يحقق مردودا كبيرًا في خفض التكاليف وزياده الإنتاج.

وقدمت عبدالقادر خلال اليوم الحقلي شرحا مفصلا للتجربة وكيفية تطبيقها وأهميتها في الحد من استخدام المبيدات الحشرية على حشرتي دودة ورق القطن والدودة القارضة في محصول بنجر السكر، وعرض نتائجها في الحد من تعداد الآفتين لعدد كبير من المهندسين الزراعيين وممثلي شركات إنتاج السكر من البنجر.