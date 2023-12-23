السبت 23 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي 2023 مقابل الجنيه منتصف التعاملات 

الدولار
الدولار

شهد سعر الدولار اليوم في مصر 2023 مقابل الجنيه المصري، استقرارًا خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث تصدر سعر الدولار محركات البحث على جوجل خلال الفترة المقبلة من قبل المواطنين نظرًا لارتباط سعره ببعض السلع في الأسواق. 

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

ويهتم موقع الدستور دائمًا بنشر آخر تحديث لأسعار الدولار في مصر، بإعتبار أن أسعار صرف الدولار لها تأثير كبير على السياسات النقدية والاقتصادية

سعر الدولار اليوم في مصر 2023

استقر سعر الدولار اليوم السبت 23 ديسمبر 2023 خلال منتصف التعاملات، حيث بلغ نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم السبت 23 ديسمبر 2023، استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في بنك مصر، حيث بلغ نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع. 

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي 2023 مقابل الجنيه منتصف التعاملات  

سعر الدولار اليوم البنك الاهلي

استقر سعر الدولار اليوم السبت 23 ديسمبر 2023، مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، خلال منتصف التعاملات ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر 2023 مقابل الجنيه المصري

أسعار العملات في مصر اليوم

شهدت أسعار العملات اليوم السبت 23-12-2023 بالبنوك العاملة في مصر استقرارًت مقابل الجنيه المصري، حيث ثبت سعر كل من الدولار أمام الجنيه المصري عند سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، والريال السعودي أمام الجنيه عند سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، والدينار الكويتي مسجلًا 99.35 جنيه للشراء، و100.40 جنيه للبيع.

وشهد سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 38.78 جنيه للشراء، 39.16 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، كما ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، عند 33.62 جنيه للشراء، 33.94 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

اقرأ أيضا 

الإحصاء: 10.6% زيادة في أعداد خريجي التعليم العالي 2022

أسعار الدواجن اليوم 23-12-2023

الدولار سعر الدولار سعر الدولار اليوم مصر الجنيه المصري منتصف التعاملات البنوك المصرية سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

مواد متعلقة

لو فاتك الترند| انفجارات تدوى فى خيرسون.. ورقم جديد ينتظر محمد صلاح أمام أرسنال فى قمة البريميرليج

"المشاط" تُثمن جهود البنك الدولى لتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية

"المشاط": "جايكا" شريك أساسي في تنفيذ عدة مشروعات بمصر

مجلس النواب يقر اتفاقيتين مع كوريا الجنوبية والبنك الإسلامى للتنمية

المشاط تلتقى نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية: الشراكة الوثيقة تنعكس فى حجم استثمارات يزيد على 7 مليارات دولار

حزمة تمويل من 3 مؤسسات دولية لدعم تطوير محطة حاويات ثانية بميناء دمياط

المشاط: مشروعات التنمية في مصر دائمًا تكون منصة هامة للتعاون متعدد الأطراف

تأثير الحرب على الأسعار والأمن الغذائى فى فلسطين (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

مصادر تنفى لـ"القاهرة الإخبارية" بدء دبابات إسرائيلية عملية برية على حدود غزة مع مصر

تطور جديد.. زيزو يطالب مسئولى الزمالك بحسم مصيره

الأهلى يفتح الباب أمام رحيل الشناوى وعبدالمنعم فى الشتاء لهذه الأسباب

كولر يُعلن قائمة الأهلى لمباريات السوبر المصرى بالإمارات

تفاصيل وثيقة استخباراتية "سرية" إسرائيلية تم إعدادها بعد 7 أكتوبر.. دفع الفلسطينيين لسيناء بقوة

تقرير أمريكى يكشف فشل إسرائيل فى غزة: التوقعات قاتمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

"ود مدنى" فى السودان.. فخ آخر للموت

محمد عبد العزيز

مصر تغنى.. وستظل

علي سعدة

الفساد

د. منى حلمى

أطاعت الفن لا الرجل

ماجد حبته

لبنانى بـ10 أمريكيين!

سارة شريف

لا يعرفان بعضهما

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «2»

وائل لطفي

سليم حسن

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"الهلال الأحمر الفلسطينى" تستقبل 126 شاحنة مساعدات من معبر رفح وكرم أبوسالم

فلسطين: إسرائيل تتعمد تصعيد مجازرها لخلق بيئة تعطل تنفيذ قرار مجلس الأمن

هل تتوقف الولايات المتحدة عن دعم إسرائيل؟