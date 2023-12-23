السبت 23 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر الدولار اليوم في مصر 2023 مقابل الجنيه المصري

الدولار
الدولار

سجل سعر الدولار اليوم في مصر 2023 مقابل الجنيه المصري السبت بالبنوك العاملة بالسوق المصري، استقرارًا ملحوظًا وثبت سعر صرف العملة الأمريكية الدولار أمام الجنيه المصري عند سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، ويحتل سعر الدولار اهتمام شريحة عريضة من المصريين، لذا تزيد معدلات البحث عن سعره عبر محرك البحث جوجل.

سعر الدولار اليوم في مصر 2023 مقابل الجنيه المصري 

وصل سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، طبقًا لأحدث النشرات الصادرة عن البنك المركزي المصري وذلك عقب الاجتماع الأخير الذي أعلن فيه تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض الأسبوع الماضي.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم السبت في بنك مصر30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الاهلي

سجل سعر الدولار في البنك الآهلي المصري اليوم 30.75 جنيه للشراء،30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سجل سعر الدولار في مصر اليوم، أمام الجنيه المصري 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الجمعة 22 ديسمبر مقابل الجنيه المصري

اضطراب في أسواق العملات العالمية.. تراجع الدولار .. وارتفاع جديد لعملات “الكبار”

أسعار العملات في مصر اليوم

تستعرض السطور التالية أسعار العملات في مصر اليوم، أمام الجنيه المصري وفقا للوحة التعاملات المالية في البنك الأهلي المصري وهى كما يلي:-

سعر اليورو الأوروبي اليوم

ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، عند 33.62 جنيه للشراء، 33.94 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 38.78 جنيه للشراء، 39.16 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم

ثبت سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

txt

هل ارتفع سعر الدولار اليوم في مصر 2023 مقابل الجنيه المصري في البنوك؟

txt

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 20-12-2023 فى البنوك

سعر الدينار الكويتي اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، 99.35 جنيها للشراء، و100.40 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

اقرأ أيضا 

سعر الدولار والعملات الأجنبية في البنوك

سعر الدولار اليوم في مصر الجنيه المصري البنك المركزي المصري سعر الدولار اليوم بنك مصر سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

مواد متعلقة

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية السبت 23-12-2023 فى البنوك

"احذروا الدولار المجمد".. خالد أبو بكر: جناية وقيمته هتروح عليك

الأكثر قراءة

عاجل.. كولر يُعلن قائمة الأهلى لمباريات السوبر المصرى بالإمارات

تفاصيل وثيقة استخباراتية "سرية" إسرائيلية تم إعدادها بعد 7 أكتوبر.. دفع الفلسطينيين لسيناء بقوة

عاجل.. "القسام" تقتل وتصيب عددًا كبيرًا من جنود الاحتلال فى شمال غزة

"عاشرها عامين برضاها آملا في الزواج".. شاب يهتك عرض قاصر في البساتين

كواليس فتح الاحتلال معبر كرم أبوسالم لإدخال المساعدات لقطاع غزة

الحكم فى دعوى مادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر 3 فبراير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لبنانى بـ10 أمريكيين!

سارة شريف

لايعرفان بعضهما

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «2»

وائل لطفي

سليم حسن

محاسن السنوسي

"ماسبيرو زمان".. حاضر ومستقبل

محمد رفعت

القادم أخطر!

د.كريمة الحفناوى

حماية النساء أولوية

جلال حمام

هل يُطفئ (حارس الازدهار) النار في البحر الأحمر؟

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هل تتوقف الولايات المتحدة عن دعم إسرائيل؟

الهروب الكبير.. إسرائيل تواجه أزمة الهجرة العكسية وتوقف الاقتصاد: الآلاف يفرون من الموت

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال