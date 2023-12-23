سجل سعر الدولار اليوم في مصر 2023 مقابل الجنيه المصري السبت بالبنوك العاملة بالسوق المصري، استقرارًا ملحوظًا وثبت سعر صرف العملة الأمريكية الدولار أمام الجنيه المصري عند سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، ويحتل سعر الدولار اهتمام شريحة عريضة من المصريين، لذا تزيد معدلات البحث عن سعره عبر محرك البحث جوجل.

سعر الدولار اليوم في مصر 2023 مقابل الجنيه المصري

وصل سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، طبقًا لأحدث النشرات الصادرة عن البنك المركزي المصري وذلك عقب الاجتماع الأخير الذي أعلن فيه تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض الأسبوع الماضي.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم السبت في بنك مصر30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الاهلي

سجل سعر الدولار في البنك الآهلي المصري اليوم 30.75 جنيه للشراء،30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سجل سعر الدولار في مصر اليوم، أمام الجنيه المصري 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

أسعار العملات في مصر اليوم

تستعرض السطور التالية أسعار العملات في مصر اليوم، أمام الجنيه المصري وفقا للوحة التعاملات المالية في البنك الأهلي المصري وهى كما يلي:-

سعر اليورو الأوروبي اليوم

ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، عند 33.62 جنيه للشراء، 33.94 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 38.78 جنيه للشراء، 39.16 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم

ثبت سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، 99.35 جنيها للشراء، و100.40 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

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