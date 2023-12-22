سعر الدولار اليوم الجمعة 22 ديسمبر مقابل الجنيه المصري

مع اقتراب موعد سفر المصريين إلى الخارج يشغل أذهان المواطنين معرفة سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري عبر جوجل، حيث استقرت أسعار الدولار اليوم بمصر في تعاملات الجمعة 22 ديسمبر، بالبنوك والصرافات، كما أن بقي ثابتا بتعاملات السوق السوداء بعد ساعات من قرار البنك المركزي المصري، وذلك بتثبيت سعر الفائدة.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة سعر الدولار اليوم الجمعة مقابل الجنيه المصري.

وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، أمس التثبيت لسعر الفائدة عند نفس مستوياتها السابقة في المرة الثالثة على التوالي، وذلك بآخر اجتماعاتها لعام 2023، وذلك بناء على قرار المركزي المصري تستقر أسعار الفائدة عند حوالي 19.25% و20.25% على الإيداع والإقراض.

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سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

وفي البنوك العاملة في الأسواق المصرية سجل سعر الدولار اليوم مقابل سعر الجنيه مبلغ 30.85 جنيه للشراء، وقيمة 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الجمعة 22 ديسمبر في بنك القاهرة

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الجمعة 22 ديسمبر

وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر شراء الدولار اليوم مقابل الجنيه 30.85 جنيه، بينما بلغ سعره للبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم الجمعة 22 ديسمبر في بنك cib

وحافظ سعر الدولار اليوم في مصر في البنك التجاري الدولي على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.