سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة 22-12-2023
واصل سعر الدولار اليوم في مصر استقراره مقابل الجنيه المصري، وسجل سعر الدولار اليوم على شاشات البنك المركزي المصري سعر الشراء: 30.8277 جنيه مصري، و سعر البيع: 30.9386 جنيه مصري، وتعرض "الدستو" في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر 2023 مقابل الجنيه المصري الجمعة 22- 12- 2023 في البنوك المحلية والأجنبية العاملة في مصر.
سعر الدولار اليوم في مصر 2023
سعر الدولار اليوم في بنك مصر: 30.85 جنيه للشراء، 31.00 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري: 30.90 جنيه للشراء، 31.05 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة: 30.95 جنيه للشراء، 31.10 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية: 30.90 جنيه للشراء، 31.05 جنيه للبيع
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
سعر الدولار في بنك cib: 30.95 جنيه للشراء، 31.10 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك HSBC: 31.00 جنيه للشراء، 31.20 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك Citibank: 31.05 جنيه للشراء، 31.25 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك Standard Chartered: 31.10 جنيه للشراء، 31.30 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك BNP Paribas: 31.15 جنيه للشراء، 31.35 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك Barclays: 31.20 جنيه للشراء، 31.40 جنيه للبيع
سعر العملات الأجنبية
|العملة
|شراء
|بيع
|سعر الدولار الأمريكى
|30.8414 جنيه
|30.9386 جنيه
|سعر اليورو
|33.8546 جنيه
|33.9736 جنيه
|سعر الجنيه الإسترلينى
|39.0483 جنيه
|39.1837 جنيه
|سعر الفرنك السويسرى
|35.8872 جنيه
|36.0212 جنيه
|100 ين يابانى
|21.6052 جنيه
|21.6778 جنيه
|سعر الريال السعودى
|8.2215 جنيه
|8.2479 جنيه
|سعر الدينار الكويتى
|100.3202 جنيه
|100.6689 جنيه
|سعر الدرهم الاماراتى
|8.3973 جنيه
|8.4244 جنيه
|سعر اليوان الصينى
|4.3162 جنيه
|4.3306 جنيه