سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة 22-12-2023

واصل سعر الدولار اليوم في مصر استقراره مقابل الجنيه المصري، وسجل سعر الدولار اليوم على شاشات البنك المركزي المصري سعر الشراء: 30.8277 جنيه مصري، و سعر البيع: 30.9386 جنيه مصري، وتعرض "الدستو" في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر 2023 مقابل الجنيه المصري الجمعة 22- 12- 2023 في البنوك المحلية والأجنبية العاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم في مصر 2023

سعر الدولار اليوم في بنك مصر: 30.85 جنيه للشراء، 31.00 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري: 30.90 جنيه للشراء، 31.05 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة: 30.95 جنيه للشراء، 31.10 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية: 30.90 جنيه للشراء، 31.05 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في بنك cib: 30.95 جنيه للشراء، 31.10 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك HSBC: 31.00 جنيه للشراء، 31.20 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك Citibank: 31.05 جنيه للشراء، 31.25 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك Standard Chartered: 31.10 جنيه للشراء، 31.30 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك BNP Paribas: 31.15 جنيه للشراء، 31.35 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك Barclays: 31.20 جنيه للشراء، 31.40 جنيه للبيع

سعر العملات الأجنبية

العملة شراء بيع سعر الدولار الأمريكى 30.8414 جنيه 30.9386 جنيه سعر اليورو 33.8546 جنيه 33.9736 جنيه سعر الجنيه الإسترلينى 39.0483 جنيه 39.1837 جنيه سعر الفرنك السويسرى 35.8872 جنيه 36.0212 جنيه 100 ين يابانى 21.6052 جنيه 21.6778 جنيه سعر الريال السعودى 8.2215 جنيه 8.2479 جنيه سعر الدينار الكويتى 100.3202 جنيه 100.6689 جنيه سعر الدرهم الاماراتى 8.3973 جنيه 8.4244 جنيه سعر اليوان الصينى 4.3162 جنيه 4.3306 جنيه