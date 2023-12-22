الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة 22-12-2023

الدولار
الدولار

واصل سعر الدولار اليوم في مصر استقراره مقابل الجنيه المصري، وسجل سعر الدولار اليوم على شاشات البنك المركزي المصري سعر الشراء: 30.8277 جنيه مصري، و سعر البيع: 30.9386 جنيه مصري، وتعرض "الدستو" في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر 2023 مقابل الجنيه المصري الجمعة 22- 12- 2023 في البنوك المحلية والأجنبية العاملة في مصر. 

سعر الدولار اليوم في مصر 2023

سعر الدولار اليوم في بنك مصر: 30.85 جنيه للشراء، 31.00 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري: 30.90 جنيه للشراء، 31.05 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة: 30.95 جنيه للشراء، 31.10 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية: 30.90 جنيه للشراء، 31.05 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 

سعر الدولار  في بنك cib: 30.95 جنيه للشراء، 31.10 جنيه للبيع

سعر الدولار  في بنك HSBC: 31.00 جنيه للشراء، 31.20 جنيه للبيع

سعر الدولار  في بنك Citibank: 31.05 جنيه للشراء، 31.25 جنيه للبيع

سعر الدولار  في بنك Standard Chartered: 31.10 جنيه للشراء، 31.30 جنيه للبيع

سعر الدولار  في بنك BNP Paribas: 31.15 جنيه للشراء، 31.35 جنيه للبيع

سعر الدولار  في بنك Barclays: 31.20 جنيه للشراء، 31.40 جنيه للبيع

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هل ارتفع سعر الدولار اليوم في مصر 2023 مقابل الجنيه المصري في البنوك؟

سعر العملات الأجنبية 

العملةشراءبيع
سعر الدولار الأمريكى30.8414 جنيه 30.9386 جنيه
سعر اليورو33.8546 جنيه33.9736 جنيه
سعر الجنيه الإسترلينى39.0483 جنيه39.1837 جنيه
سعر الفرنك السويسرى35.8872 جنيه36.0212 جنيه
100 ين يابانى21.6052 جنيه21.6778 جنيه
سعر الريال السعودى8.2215 جنيه8.2479 جنيه
سعر الدينار الكويتى100.3202 جنيه100.6689 جنيه
سعر الدرهم الاماراتى8.3973 جنيه8.4244 جنيه
سعر اليوان الصينى4.3162 جنيه4.3306 جنيه

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