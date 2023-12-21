هل ارتفع سعر الدولار اليوم في مصر 2023 مقابل الجنيه المصري في البنوك والصرافة؟ ومصير سعر الفائدة؟ سؤال تصدر قائمة بحث واهتمام الكثير من المصريين خلال الساعات الجارية، بالتزامن مع حلول موعد انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اليوم الخميس، لحسم مصير سعر الفائدة في الاجتماع الأخير للعام الجاري.

سعر الدولار اليوم في مصر 2023

ووسط حالة من الترقب والانتظار لنتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، حافظ سعر الدولار اليوم في مصر 2023 على استقرار مقابل الجنيه المصري في البنوك خلال منتصف التعاملات اليومية.

وسجل سعر الدولار اليوم في مصر 2023 وفقًا لشاشة أسعار البنك المركزي المصري 30.84 جنيهًا للشراء، و30.93 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس

وسجل سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 30.75 جنيهًا للشراء و30.85 جنيهًا للبيع في البنك الأهلى المصرى.

وفي بنك التجاري الدولي cib سجل سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 30.85 جنيهًا للشراء، و30.95 جنيهًا للبيع.

وبفارق 5 قروش ارتفع سعر سعر الدولار اليوم الخميس في مصرف أبوظبى الإسلامي للشراء مسجلًا 30.90 جنيهًا، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وفي بنك قطر الوطنى الأهلى QNBسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سعر 30.85 جنيهًا للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

أما في بنك الإسكندرية فسجل سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري 30.85 جنيهًا للشراء، و30.95 جنيهًا للبيع

كما سجل سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري في بنك HSBC مبلغ 30.85 جنيهًا للشراء، و30.95 جنيهًا للبيع.

وحافظ سعر الدولار اليوم الخميس على استقراره مقابل الجنيه المصري في بنوك قناة السويس، والمصرى الخليجي والمصرف المتحد على مبلغ 30.85 جنيهًا للشراء، و30.95 جنيهًا للبيع.

اجتماع البنك المركزي المصري اليوم

ويشهد اليوم الخميس، انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في آخر اجتماعتها لهذا العام؛ وذلك لحسم مصير سعر الفائدة الذي وصل حاليا إلى مستوى 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض.

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