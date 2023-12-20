اعرف سعر الدولار اليوم الأربعاء 20-12-2023 خلال التعاملات المسائية

شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023، استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، وتصدر سعر الدولار محركات البحث على جوجل خلال الفترة الماضية بسبب كثرة التساؤل من قبل المواطنين، وتعتبر أسعار صرف الدولار لها تأثير كبير على السياسات النقدية والاقتصادية.

سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري

يحظى سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري اهتمام ومتابعة دقيقة من قبل الأفراد والشركات والحكومات نظرًا لتأثيره على السلع والاستثمارات.

وترصد "الدستور" قائمة بأسعار صرف الدولار في البنوك المصرية والعاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023، خلال التعاملات المسائية استقرارًا وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري، حيث سجل نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

كما سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023، مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، استقرارًا خلال التعاملات المسائية ليبلغ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

شهد سعر الدولار اليوم الاربعاء 20 ديسمبر 2023، مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في بنك مصر استقرارًا، حيث سجل نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023 مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك التعمير والإسكان خلال التعاملات المسائية ليسجل نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

خلال التعاملات المسائية، بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الاربعاء 20 ديسمبر 2023، حيث سجل نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار اليوم الاربعاء 20 ديسمبر 2023، مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية استقرارًا في البنك التجاري الدولي، نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.