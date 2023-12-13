سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 13-12-2023

تبحث شريحة كبيرة من مستخدمي منصات التواصل عن سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 13-12-2023 في البنوك والصرافة، وسجلت شاشات التداول اللحظي والمواقع الإلكترونية للبنوك في مصر ثباتًا في سعر صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري على نفس المستوى الذي تم الإعلان عنه يوم أمس.

سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 13-12-2023

يستعرض "الدستور" للقراء سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 13-12-2023، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لصفحة متوسط أسعار العملات الأجنبية في السوق المحلية على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، وفي السطور الآتية نعرض سعر البيع والشراء في معظم البنوك التي تعمل في السوق الرسمية.

سعر صرف الدولار الأربعاء 13-12-2023 في بنك الإسكندرية

تم تسجيل سعر صرف الدولار اليوم في بنك الإسكندرية عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر تداول الدولار الأربعاء 13-12-2023 في بنك الكويت

وفي بنك الكويت الوطني، جاء سعر العملة الأمريكية بقيمة 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك المصري الكويتي الأربعاء 13-12-2023

وأما في بنك المصري الخليجي فقد استقر عند نفس المستوى، وفي بنك القاهرة، بلغ سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في بنك مصر

سجل سعر تداول الدولار مقابل الجنيه المصري بموقع بنك مصر في بداية تعاملات اليوم 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك بلوم الأربعاء 13-12-2023

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بموقع لبنك بلوم بالختام مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بينما جاء سعر تداول الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك البركة الرسمي إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم في بنك QNB الأربعاء 13-12-2023

جاء سعر عملة الولايات المتحدة في بنك قطر الوطني الأهلي مقابل الجنيه المصري نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

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سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء 13-12-2023

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بموقع لبنك الأهلي بختام التعاملات 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.