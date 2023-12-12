سعر الدولار اليوم الثلاثاء في مصر 2023 وأسعار العملات الأجنبية بنهاية التعاملات
سعر الدولار اليوم في مصر من الخدمات الاقتصادية التي يقدمها موقع الدستور بشكل يومي والتي يهتم بمعرفته الكثيرين كي يمكنهم الاطلاع على تحديث سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية والجنبية.
في هذا التقرير نعرض سعر الدولار اليوم في مصر وفق معاملات الصرف في البنك المركزي المصري.
سعر الدولار اليوم في مصر 2023
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري
30.8277 جنيه للشراء
30.9586 جنيه للبيع
سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدوليcib
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
أسعار العملات الاجنبية اليوم
يورو
33.2754 جنيه للشراء
33.4291 جنيه للبيع
جنيــه إسترليـنى
38.7474 جنيه للشراء
38.9211 جنيه للبيع
دولار كنـدى
22.7209 جنيه للشراء
22.8241 جنيه للبيع
كرون دانمركى
4.4629 جنيه للشراء
4.4825 جنيه للبيع
كرون نرويجى
2.8300 جنيه للشراء
2.8427 جنيه للبيع
كرون ســويدى
2.9528 جنيه للشراء
2.9660 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
35.2156 جنيه للشراء
35.3772 جنيه للبيع
100 ين يابانى
21.2312 جنيه للشراء
21.3257 جنيه للبيع
ريـــال سعـــودى
8.2185 جنيه للشراء
8.2539 جنيه للبيع