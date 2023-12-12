الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في مصر 2023 وأسعار العملات الأجنبية بنهاية التعاملات

الدولار
الدولار

سعر الدولار اليوم في مصر من الخدمات الاقتصادية التي يقدمها موقع الدستور بشكل يومي والتي يهتم بمعرفته الكثيرين كي يمكنهم الاطلاع على تحديث سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية والجنبية. 

في هذا التقرير نعرض سعر الدولار اليوم في مصر وفق معاملات الصرف في البنك المركزي المصري. 

سعر الدولار اليوم في مصر 2023

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 

30.8277 جنيه للشراء 

30.9586 جنيه للبيع 

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

 30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 

 30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

 

سجل سعر الدولار  أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

 30.85 جنيه للشراء 

30.95 جنيه للبيع

 

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس

 30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

 

سجل سعر الدولار أمام  الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان

 30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

 

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدوليcib 

 30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

انخفاض أسعار الذهب عالميًا دون ألفين دولار.. والاستقرار محليًا

سعر صرف الدولار اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023 مقابل الجنيه المصرى

أسعار العملات الاجنبية اليوم 

يورو

33.2754 جنيه للشراء

33.4291 جنيه للبيع

جنيــه إسترليـنى

38.7474 جنيه للشراء

38.9211 جنيه للبيع

دولار كنـدى

22.7209 جنيه للشراء

22.8241 جنيه للبيع

كرون دانمركى

4.4629 جنيه للشراء

4.4825 جنيه للبيع

كرون نرويجى

2.8300 جنيه للشراء

2.8427 جنيه للبيع

كرون ســويدى

2.9528 جنيه للشراء

2.9660 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

35.2156 جنيه للشراء

35.3772 جنيه للبيع

100 ين يابانى

21.2312 جنيه للشراء

21.3257 جنيه للبيع

ريـــال سعـــودى

8.2185 جنيه للشراء

8.2539 جنيه للبيع

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طلب البنوك المركزية يرفع أسعار الذهب عالميًا بنسبة 10% خلال 2023

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أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

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