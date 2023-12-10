الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأحد 10-12-2023 فى البنوك المصرية 

الدولار
الدولار

البحث عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية  من أكثر الموضوعات أهمية خاصة بالنسبة للمستثمرين والتجار المتعاملين بأسعار الدولار خلال معاملات الاستيراد والتصدير.

ونعرض في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية اليوم الأحد 10-12-2023 وكذلك أسعار العملات الأجنبية.
 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 
 

سعر الدولار  مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم 30.8414 جنيه للشراء  و30.9386 جنيه للبيع

 
 سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري اليوم 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع
 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية اليوم 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه  في بنك مصر اليوم 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس اليوم 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع
 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التعمير والإسكان اليوم 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع
 

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي cib  اليوم 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع
 

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يورو
33.1915 جنيه للشراء 
33.3023 جنيه للبيع 

جنيه إسترلينى
38.7523 جنيه للشراء 
38.8774 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى
35.1670 جنيه للشراء 
35.2818 جنيه للبيع 

100 ين يابانى 
21.2333 جنيه للشراء 
21.3017 جنيه للبيع 

ريال سعودى 
8.2226 جنيه للشراء 
8.2490 جنيه للبيع 

دينار كويتى 
99.9819 جنيه للشراء 
100.3294 جنيه للبيع 

درهم إماراتي
8.3975 جنيه للشراء 
8.4262 جنيه للبيع 

اليوان الصينى 
4.3114 جنيه للشراء 
4.3256 جنيه للبيع 

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