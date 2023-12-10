سعر الدولار اليوم الأحد 10-12-2023 فى البنوك المصرية
البحث عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية من أكثر الموضوعات أهمية خاصة بالنسبة للمستثمرين والتجار المتعاملين بأسعار الدولار خلال معاملات الاستيراد والتصدير.
ونعرض في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية اليوم الأحد 10-12-2023 وكذلك أسعار العملات الأجنبية.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم 30.8414 جنيه للشراء و30.9386 جنيه للبيع
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري اليوم 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية اليوم 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر اليوم 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس اليوم 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التعمير والإسكان اليوم 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي cib اليوم 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع
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أسعار العملات الأجنبية اليوم
يورو
33.1915 جنيه للشراء
33.3023 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
38.7523 جنيه للشراء
38.8774 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
35.1670 جنيه للشراء
35.2818 جنيه للبيع
100 ين يابانى
21.2333 جنيه للشراء
21.3017 جنيه للبيع
ريال سعودى
8.2226 جنيه للشراء
8.2490 جنيه للبيع
دينار كويتى
99.9819 جنيه للشراء
100.3294 جنيه للبيع
درهم إماراتي
8.3975 جنيه للشراء
8.4262 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.3114 جنيه للشراء
4.3256 جنيه للبيع