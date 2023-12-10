سعر الدولار اليوم الأحد 10-12-2023 فى البنوك المصرية 

الأحد 10/ديسمبر/2023 - 07:40 ص 12/10/2023 7:40:55 AM

البحث عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية من أكثر الموضوعات أهمية خاصة بالنسبة للمستثمرين والتجار المتعاملين بأسعار الدولار خلال معاملات الاستيراد والتصدير.

ونعرض في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية اليوم الأحد 10-12-2023 وكذلك أسعار العملات الأجنبية.



سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم



سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم 30.8414 جنيه للشراء و30.9386 جنيه للبيع



سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري اليوم 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع



سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية اليوم 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر اليوم 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس اليوم 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع



سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التعمير والإسكان اليوم 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع



سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي cib اليوم 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع



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أسعار العملات الأجنبية اليوم



يورو

33.1915 جنيه للشراء

33.3023 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى

38.7523 جنيه للشراء

38.8774 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

35.1670 جنيه للشراء

35.2818 جنيه للبيع

100 ين يابانى

21.2333 جنيه للشراء

21.3017 جنيه للبيع

ريال سعودى

8.2226 جنيه للشراء

8.2490 جنيه للبيع

دينار كويتى

99.9819 جنيه للشراء

100.3294 جنيه للبيع

درهم إماراتي

8.3975 جنيه للشراء

8.4262 جنيه للبيع

اليوان الصينى

4.3114 جنيه للشراء

4.3256 جنيه للبيع