سعر الدولار اليوم الأحد 2023/12/3 فى البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية من الخدمات الاقتصادية اليومية التي يقدمها موقع "الدستور" للباحثين عن سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري.

وننشر في هذا التقرير سعر الدولار اليوم الأحد 3 /12 /2023 في البنوك المصرية والأجنبية وأسعار العملات الأجنبية.

سعر الدولار اليوم الأحد 3 /12 /2023 في البنوك المصرية

سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري في معاملات البنك المركزي المصري

30.8414 جنيه للشراء.

30.9386 جنيه للبيع .

سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي cib

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023

يورو

33.6449 جنيه للشراء.

33.7633 جنيه للبيع.

جنيه إسترلينى

38.9743 جنيه للشراء.

39.1094 جنيه للبيع.

فرنك سويسرى

35.2192 جنيه للشراء.

35.3341 جنيه للبيع.

100 ين يابانى

20.8769 جنيه للشراء.

20.9469 جنيه للبيع.

ريال سعودى

8.2207 جنيه للشراء.

8.2472 جنيه للبيع.

دينار كويتى

99.8492 جنيه للشراء.

100.1962 جنيه للبيع.

درهم إماراتى

8.3968 جنيه للشراء.

8.4255 جنيه للبيع.

اليوان الصينى

4.3196 جنيه للشراء.

4.3345 جنيه للبيع.

