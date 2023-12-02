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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 2-12-2023 فى محلات الصاغة

الذهب
الذهب

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 2-12-2023 في محلات الصاغة دون مصنعية بفعل تراجع قيمة العملة الأمريكية وسط ترقب الأسواق لبيانات الناتج الإجمالي المحلي الأمريكي والذي يلعب دورا مهما في توجيه السياسية النقدية للفيدرالي الأمريكي وسيحدد مصير أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل.

أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 2-12-2023 في محلات الصاغة

تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 2-12-2023 في محلات الصاغة ارتفاعا ملحوظا بقيمة 10 جنيهات في الأسواق المحلية مع ارتفاع في أسعار المعدن النفيس في البورصة العالمية وفقا لمعطيات بيانات البطالة والناتج الإجمالي والذي سيحدد مصير الفائدة خلال الاجتماع المقبل للفيدرالي الأمريكي.

سجلت أوقية الذهب ارتفاع بقيمة دولار لتسجل نحو 2039 دولارا فيما سجل جرام الذهب من عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر والدول العربية نحو 2810 جنيهات ويرجع الخبراء ذلك الارتفاع إلى استمرار الأحداث الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط بجانب تزايد التوقعات بإنهاء الفيدرالي الأمريكي لدورة التشديد النقدي مع بداية عام 2024.

سجل جرام الذهب من عيار 24 في محلات الصاغة المصرية

البيع 3177.25 جنيه.
الشراء 3154.25 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 11.5 نقطة.

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سجل جرام الذهب من عيار 22 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2912.5 جنيه.
الشراء 2891.5 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 10.5 نقطة.

 

سجل جرام الذهب من عيار 21 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2780 جنيها.
الشراء 2760 جنيها.
بمعدل صعود وصل إلى 10 نقطة.


سجل جرام الذهب من عيار 18 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2382.75 جنيه.
الشراء 2365.75 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 8.5 نقطة.


سجل جرام الذهب من عيار 14 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1853.25 جنيه.
الشراء 1840 جنيها.
بمعدل صعود وصل إلى 6.75 نقطة.


سجل جرام الذهب من عيار 12 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1588.5 جنيه.
الشراء 1755.25 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 5.75 نقطة.

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سجل جرام الذهب من عيار 9 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1191.5 جنيه.
الشراء 1182.75 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 4.25 نقطة.

سجل جنيه الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 22240 جنيها.
الشراء 22080 جنيها.
بمعدل صعود وصل إلى 80 نقطة.


سجلت أونصة الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 2043$.
الشراء 2041$.
بمعدل هبوط وصل إلى 1 نقطة.

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