البورصة تعلن سعر وضوابط تداول حق اكتتاب زيادة رأسمال "العالمية للاستثمار"

أعلنت البورصة المصرية، ضوابط وسعر تداول حق اكتتاب زيادة رأسمال شركة العالمية للاستثمار والتنمية.



وقالت البورصة في بيان اليوم الخميس، إن لجنة العمليات قررت أن يكون سعر الفتح للحق فى أول يوم تداول هو 3.62 جنيه للحق، وأن تحسب الحدود السعرية للحق على أساس قيمة المدى السعري المتاح لتحرك السهم الأصلى خلال جلسة التداول.



وأضافت أنه تقرر أن تكون القيمة التي تحدد سعر الإقفال لكل من السهم الأصلى والحق منفصلًا كما يلي:



- تكون القيمة المحددة لسعر إقفال السهم غير محمل بحق الاكتتاب في زيادة رأس المال 300،000 جم وذلك حتى نهاية الفترة التى يتداول فيها الحق منفصلًا، حيث يتم تداول الحق منفصلًا خلال الفترة من 5 ديسمبر المقبل إلى 2 يناير 2024.



- تكون القيمة المحددة لسعر إقفال الحق منفصلًا 140،988.33 جنيه.



- اعتبارًا من جلسة التداول التالية لإنتهاء فترة تداول الحق منفصلًا تكون القيمة المحددة لسعر إقفال السهم الأصلى طبقا لنتائج اخر مراجعة للقيم المحددة لأسعار الإقفال بالبورصة.



- يراعى مراجعة وإعادة حساب القيم المحددة لسعر الإقفال لمراعاة أثر التغير فى رأس المال.



وأشارت إلى أنه في ضوء القواعد والإجراءات المنظمة للتعامل بالهامش يتم إضافة قيم الحقوق المتداولة منفصلة عن السهم الأصلي إلى قيمة الأسهم الأصلية المشتق منها تلك الحقوق عند حساب نسب التعامل بالهامش الواردة بالقواعد المنظمة لتلك التعاملات.



وذلك منذ بدء تداول السهم الأصلى بدون الحق وحتى نهاية فترة تداول الحقوق وذلك حال كون السهم الأصلى من الأسهم المسموح بممارسة الأنشطة المتخصصة عليها.



يشار إلى أن العالمية للاستثمار والتنمية، سجلت صافي ربح بلغ 3.92 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل 3.79 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من 2022.



وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 8.44 مليون جنيه، مقابل 6.26 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.